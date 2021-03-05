Наручные часы не только дает тебе возможность знать, который час. Это еще и отличный аксессуар, который позволит подчеркнуть твой стиль. Но есть несколько ошибок, которые не стоит допускать, если ты носишь часы. Именно о них мы и расскажем тебе!

Если ты не хочешь, чтобы часы выглядели нелепо на твоем запястье, следует обратить внимание на эти советы. С их помощью ты сможешь избежать распространенных ошибок, которые могут откровенно испортить твой образ.

Это интересно 5 признаков, которые помогут выбрать качественные наручные часы

1. Не подгоняешь их по размеру

Часы не должн ы "танцевать" на запястье. Это лучший способ повредить их во время ношения. Поэтому, если этот аксессуар не подходит тебе идеально, нужно подобрать соответствующий ремешок или подогнать его в мастерской. Также ты избежишь нежелательного натирания и спутывания с другими аксессуарами, которые ты носишь на руке.

2. Не знаешь, что делают твои часы

Важно, чтобы ты знал все о часах, который планируешь носить. Это позволит избежать нежелательных ситуаций, связанных, например, с плаванием или приемом душа с этим аксессуаром. Помни, что правильное поведение с часами позволит им прослужить как можно дольше, а тебе – получать удовольствие от их ношения.

3. Не выбираешь часы под образ

Тебе нужно также помнить о том, что есть часы для формальных образов, а есть спортивные. Поэтому не стоит под костюм выбирать модель, которая больше бы подходила для занятий спортом. Это позволит не выглядеть нелепо.



Под официальный стиль нужно выбирать соответствующие часы / Фото Unsplash

4. Тратишь слишком много

Ты можешь переплатить, например, за функционал, которым не планируешь пользоваться. Также высокая цена часов может быть связана с именитостью бренда. Но последнее не всегда означает, что дорогие часы будут долго служить и радовать тебя. Перед покупкой мы рекомендуем лучше изучить производителя, на которого ты обратил внимание. Есть вероятность, что вдвое дешевле ты мог бы приобрести хорошие швейцарские механические часы.

​ Примечательно Мужские разговоры, крутая атмосфера и крепкий алкоголь: почему стоит записаться в барбершоп

5. Носишь кожаный ремешок, когда жарко

Нет сезона в году, когда кожаные браслеты запрещены. Это классический вариант, который нравится многим мужчинам. Но ты должен знать, что летом кожаные ремешки заставлять твою руку потеть, а также могут вызвать раздражение. В таких случаях лучше перейти на более удобные и практичные материалы, котор ые будут дышать.

6. Не ремонтируешь часы

Недостаточно просто найти идеальные часы для себя. Нужно еще и правильно ухаживать за ними: время от времени чистить, обслуживать. Менять стекло, если оно повредилось. Все это позволит твоим часам храниться в идеальном состоянии.



За часами нужно ухаживать, чтобы они прослужили как можно дольше / Фото Unsplash

7. Неправильное запястья

Стив Маккуин носил свои часы на правом запястье, но мужчины также часто носят их на левом. Это зависит от доминирующей руки. Ношение часов на противоположном запястье снижает риски появления царапин. Все просто!

Читай также Какие часы носил Джона Хилл в фильме "Волк с Уолл-стрит": чего это нас научило