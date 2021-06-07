Учені переконані, що терпіти та зціплювати зуби не варто. Краще спустити пару за допомогою декількох матюків. Вони не лише дозволять витерпіти біль під час останніх повторень. Вони ще й зарядять тебе додатковим драйвом.

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Науковці раніше виявили, що матюки здатні притупляти біль, підвищуючи твою емоційну терпимість. Результати дослідження, опубліковані в Журналі психології спорту та фізичних вправ, тепер показують, що лайливі слова також роблять тебе сильнішим.

У дослідженні брав участь 81 спортсмен, котрий або тренувався з високим опором протягом 30 секунд, або виконував 20-секундний силовий тест. Деяких з них попросили сказати нецензурне слово під час тренування, інші ж використовували нейтральні слова.



Матюки під час тренувань можуть притуплювати больові відчуття / Фото Unsplash

Цікаво, що лайливі велосипедисти підвищили потужність педалювання на 4,6% у порівнянні з ввічливими колегами.

У чому секрет успіху

Це безумовно не має нічого спільного з частотою серцевих скорочень, кров'яним тиском або реакцією нервової системи. Лікарі підозрюють, що матюки просто відволікають мозок, тому увага більше не приділяється болю.

Головне – не перестаратися. Ти ж не хочеш, щоб якийсь кремезний бодибілдер подумав, що ти саме його обзиваєш у спортзалі. Тому варто використовувати лайку для покращення своїх фізичних результатів, але при цьому бути обережним.

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