Ученые убеждены, что терпеть и сжимать зубы не стоит. Лучше выпустить пар с помощью нескольких бранных слов. Они не только позволят вытерпеть боль во время последних повторений. Они еще и зарядят тебя дополнительным драйвом.

Это интересно Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

Ученые ранее обнаружили, что бранные слова способны притуплять боль, повышая твою эмоциональную терпимость. Результаты исследования, опубликованные в Журнале психологии спорта и физических упражнений , теперь показывают, что бранные слова также делают тебя сильнее.

В исследовании участвовал 81 спортсмен, который или занимался с высоким сопротивлением в течение 30 секунд, или выполнял 20-секундный силовой тест. Некоторых из них попросили сказать нецензурное слово во время тренировки, другие же использовали нейтральные слова.



Брань во время тренировок может притуплять болевые ощущения / Фото Unsplash

Интересно, что бранные велосипедисты повысили мощность педалирования на 4,6% по сравнению с вежливыми коллегами.

В чем секрет успеха

Это определенно не имеет ничего общего с частотой сердечных сокращений, кровяным давлением или реакцией нервной системы. Врачи подозревают, что бранные слова просто отвлекают мозг, поэтому внимание больше не уделяется боли.

Главное – не переусердствовать. Ты же не хочешь, чтобы какой-то крепкий бодибилдер подумал, что ты именно его обзываешь в спортзале. Поэтому стоит использовать брань для улучшения своих физических результатов, но при этом быть осторожным.