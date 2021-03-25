Весна начинает плавно и уверенно набирать обороты. Поэтому ты можешь смело снять шапку, поменяв ее на кепку. Мы имеем несколько советов, которые помогут правильно носить этот аксессуар, чтобы не выглядеть плохо. Возьми на вооружение.

Кепка – не универсальный аксессуар, который можно носить с любой одеждой. На самом деле есть ситуации, когда она может быть откровенно неуместной. Поэтому мы позаботились о тебе, напомнив о распространенных ошибках во время ношения кепки. Не делай так!

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1. Ношение неправильной кепки

Тебе следует запомнить, что кепки бывают разных фасонов. Некоторые подойдут тебе, а некоторые – нет. Поэтому однозначно перед покупкой этого аксессуара нужно померить его. Вполне вероятно, что громоздкая кепка будет создавать эффект непропорционального черепа. Также стоит учитывать свою стрижку во время выбора. Не должно выглядеть так, как будто ты носишь гнездо под кепкой.

2. Ты неправильно носишь ее

Кепка сконструирована так, чтобы солнце не падало тебе прямо на лицо. Поэтому это единственный правильный способ ношения этого аксессуара. Не нужно козырек разворачивать набок или назад. Ты же не Барт Симпсон.



Кепка сконструирована так, чтобы ее козырек защищал твоё лицо от солнца / Фото Unsplash

3. Ты носишь ее тогда, когда она неуместна

Для прогулок кепка может быть не только стильным аксессуаром, но и необходимостью. Но стоит ли носить ее во время официальных мероприятий? Однозначно НЕТ! Стилисты напоминают о том, что кепка – элемент повседневного и спортивного стиля. Поэтому ей не место рядом с костюмами и классической одеждой. В помещениях, если ты забыл, мы тоже снимаем кепку.

4. Носишь одну и ту же кепку ежедневно

В этом пункте мы коснемся гигиены. Если ты сильно потеешь, то будь готов, что кепка тоже будет впитывать лишнюю влагу. Поэтому ежедневное ее ношение может быть вредным. Есть все шансы, что она не только будет загрязняться, но и накапливать бактерии. Лучше всего – иметь несколько кепок, которые ты будешь носить по очереди. Также не стоит забывать регулярно стирать их.



Одну и ту же кепку нежелательно носить ежедневно / Фото Unsplash

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5. Ты не выбираешь ее по форме лица

Следует также помнить, что форма лица во время выбора кепки не менее важна. Округлые формы идеально сочетаются с бейсболками. Также стоит учесть размер. Она не должна быть слишком большой. Идеальная кепка должна аккуратно сесть на голову, не давить в уши, а также не иметь много свободного пространства внутри.

Не допускай этих ошибок во время выбора и ношения кепки. Это позволит тебе не только защитить свою голову от солнца и ветра, но и иметь стильный вид!