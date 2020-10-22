Как сочетать и носить классические брюки с кроссовками: советы и фото
Достаточно жить тем временами, когда кроссовки были исключительно обувью для занятий спортом. Сейчас это, пожалуй, самая комфортная и практичная обувь, которая может быть в мужском гардеробе. Мы на Men 24 расскажем, как их сочетать с классическими брюками, чтобы выглядеть максимально стильным.
Кроссовки позволяют твоим ногам не слишком утомляться, а также подчеркивают тот факт, что перед собеседником активный мужчина. Как правильно сочетать и носить классические брюки с кроссовками читай в новом материале Men 24.
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Одними из базовых и классических вариантов можно считать белые кроссовки. Их можно носить не только с джинсами, но и с классическими брюками. Так ты сможешь сформировать беспроигрышный образ на все случаи жизни.
С какими типами брюк можно носить кроссовки
Помни о том, что кроссовки – спортивная обувь. Поэтому здесь есть несколько правил подбора брюк к ним:
- они должны быть узкого кроя;
- длина должна демонстрировать обуви;
- складки штанины снизу будут выглядеть небрежно и портить твой образ.
Заметим, что цвет кроссовок не должен повторять оттенок брюк. Зато белые сникерсы с футболкой такого же цвета будут выглядеть отлично.
Стилисты рекомендуют выбирать узкий крой брюк / Коллаж 24 канала
Тренды диктуют нам моду на сочетание офисного и спортивного стилей. Но здесь есть свои правила, которых следует придерживаться, чтобы не выглядеть нелепо.
Брюки можно носить:
- с подворотом;
- со стрелкой;
- укороченные.
Сочетание цветов
Белые кроссовки. Их можно считать бессмертной классикой среди спортивного мужской обуви. И они обязательно должны быть в твоем гардеробе. Эта обувь универсальная и подходит как к костюмам любого цвета, так и потертых джинсов. Но помни о том, что белые кроссовки легко пачкаются, поэтому уделяй достаточно внимания уходу за ними.
Вечная классика. Бренды Vans, Converse, Nike и Adidas десятки лет предлагают нам классические модели, которые смело можно сочетать с различными фасонами брюк.
Черно-белые кроссовки. Они отлично подходят не только для повседневной образа, но и могут дополнить твой образ, если на тебе теплые шерстяные серые штаны.
Серый цвет в тренде. Обувь этого цвета прекрасно сочетается с брюками спокойных, пастельных оттенков.
Бессмертная классика – белые кроссовки / Фото man of many
Советы стилистов?
Если ты и решился сочетать кроссовки с классическими брюками, то не нужно думать, что можно нарушать все правила. Стилисты отмечают, что кроссовки должны дополнять твой образ, а не разрушать его.
Качественную одежду. Миксуй классику со спортивным стилем? Тогда позаботься о том, чтобы и одежда, и обувь были качественными. Дешевые подделки и плохие материалы видно за версту. Помни об этом.
Никаких ярких оттенков. Если ты выбрал деловой костюм, то к нему подойдет обувь серого, белого и черного цветов. Исключение можно сделать лишь при том условии, что и сами брюки неформального стиля. Но и здесь важно не переусердствовать, чтобы не напоминать клоуна.
Зауженные модели брюк. Кроссовки прекрасно сочетаются с однотонными брюками, которые сужаются к низу. Также стилисты отмечают, что крой должен быть лаконичным, а также не иметь лишней фурнитуры.
Никаких жилетов. Если ты носишь костюм-тройку, то к нему подойдут только туфли. Отложы кроссовки и не позорься!
Стилисты рекомендуют избегать слишком ярких оттенков во время сочетание / Коллаж 24 канала
Сочетание кроссовок и классических брюк в фото
Не бойся экспериментировать и сочетать несочетаемое. Но помни об определенных правилах, которых следует придерживаться, чтобы твой образ выглядел совершенным и не портил общее впечатление о тебе.
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