Достаточно жить тем временами, когда кроссовки были исключительно обувью для занятий спортом. Сейчас это, пожалуй, самая комфортная и практичная обувь, которая может быть в мужском гардеробе. Мы на Men 24 расскажем, как их сочетать с классическими брюками, чтобы выглядеть максимально стильным.

Кроссовки позволяют твоим ногам не слишком утомляться, а также подчеркивают тот факт, что перед собеседником активный мужчина. Как правильно сочетать и носить классические брюки с кроссовками читай в новом материале Men 24 .

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Одними из базовых и классических вариантов можно считать белые кроссовки. Их можно носить не только с джинсами, но и с классическими брюками. Так ты сможешь сформировать беспроигрышный образ на все случаи жизни.

С какими типами брюк можно носить кроссовки

Помни о том, что кроссовки – спортивная обувь. Поэтому здесь есть несколько правил подбора брюк к ним:

они должны быть узкого кроя;

длина должна демонстрировать обуви;

складки штанины снизу будут выглядеть небрежно и портить твой образ.

Заметим, что цвет кроссовок не должен повторять оттенок брюк . Зато белые сникерсы с футболкой такого же цвета будут выглядеть отлично.



Стилисты рекомендуют выбирать узкий крой брюк / Коллаж 24 канала

Тренды диктуют нам моду на сочетание офисного и спортивного стилей. Но здесь есть свои правила, которых следует придерживаться, чтобы не выглядеть нелепо.

Брюки можно носить:

с подворотом;

со стрелкой;

укороченные.

Сочетание цветов

Белые кроссовки. Их можно считать бессмертной классикой среди спортивного мужской обуви. И они обязательно должны быть в твоем гардеробе. Эта обувь универсальная и подходит как к костюмам любого цвета, так и потертых джинсов. Но помни о том, что белые кроссовки легко пачкаются, поэтому уделяй достаточно внимания уходу за ними.

Вечная классика. Бренды Vans, Converse, Nike и Adidas десятки лет предлагают нам классические модели, которые смело можно сочетать с различными фасонами брюк.

Черно-белые кроссовки. Они отлично подходят не только для повседневной образа, но и могут дополнить твой образ, если на тебе теплые шерстяные серые штаны.

Серый цвет в тренде. Обувь этого цвета прекрасно сочетается с брюками спокойных, пастельных оттенков.



Бессмертная классика – белые кроссовки / Фото man of many

Советы стилистов?

Если ты и решился сочетать кроссовки с классическими брюками, то не нужно думать, что можно нарушать все правила. Стилисты отмечают, что кроссовки должны дополнять твой образ, а не разрушать его.

Качественную одежду. Миксуй классику со спортивным стилем? Тогда позаботься о том, чтобы и одежда, и обувь были качественными. Дешевые подделки и плохие материалы видно за версту. Помни об этом.

Никаких ярких оттенков. Если ты выбрал деловой костюм, то к нему подойдет обувь серого, белого и черного цветов. Исключение можно сделать лишь при том условии, что и сами брюки неформального стиля. Но и здесь важно не переусердствовать, чтобы не напоминать клоуна.

Зауженные модели брюк. Кроссовки прекрасно сочетаются с однотонными брюками, которые сужаются к низу. Также стилисты отмечают, что крой должен быть лаконичным, а также не иметь лишней фурнитуры.

Никаких жилетов. Если ты носишь костюм-тройку, то к нему подойдут только туфли. Отлож ы кроссовки и не позорься!



Стилисты рекомендуют избегать слишком ярких оттенков во время сочетание / Коллаж 24 канала

Сочетание кроссовок и классических брюк в фото

Не бойся экспериментировать и сочетать несочетаемое. Но помни об определенных правилах, которых следует придерживаться, чтобы твой образ выглядел совершенным и не портил общее впечатление о тебе.