К лету остается не так уж много времени. Поэтому ты можешь смело вытаскивать из шкафа шорты. А мы расскажем, каких ошибок во время их ношения следует избегать, чтобы всегда выглядеть стильно.

Когда говорится о шортах, то ведутся вечные споры, связанные с их длиной, фасоном, материалом и так далее. Лови несколько советов, которые помогут тебе не только правильно носить шорты, но и быть всегда на высоте в них.

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Первое, что нужно знать о шортах, это то, что их создали как штаны до колен для мальчиков примерно в 1890 году. Это была одежда, которую носили в школе или бойскауты. Мол, короткие штанишки – намек на то, что перед нами еще ребенок. Как только мальчик взрослел, шорты заменяли штаны. Неудивительно, что сын принца Уильяма в первые годы своей жизни носил в основном шорты на публике.

Все изменилось, когда солдаты британской армии начали носить шорты в 40-х годах прошлого века. Они помогали справиться с высокими температурами в местах, куда они ездили. А потом эту тенденцию перехватил Голливуд. Именно ему мы обязаны массовой популяризации шорт. К 50-х годам шорты уже были предметом моды для повседневных ситуаций. И теперь никто не представляет свой летний гардероб без них.

4 ошибки, которых следует избегать во время ношения шорт

1. Есть места, где нельзя носить шорты

Певец Фарелл Уильямс уже показал нам, что мы можем носить шорты на официальных мероприятиях. Но есть еще много мест, особенно офисов, где носить их запрещено. Поэтому важно проанализировать ситуацию и дресс-код. В противном случае ты будешь чувствовать себя неуверенно.



Убедись, что шорты уместны в том месте, которое ты планируешь посетить / Фото Unsplash

2. Слишком короткие или слишком длинные

Вопрос о длине шорт всегда было предметом споров. Для невысоких мужчин слишком длинные шорты зрительно укорачивают им рост. Зато очень короткие шорты будут делать их непропорциональными. Кроме того, выбрав слишком короткие шорты ты рискуешь обнажить больше, чем хотел бы. Поэтому следует учитывать свой рост и телосложение перед выбором шорт.

Оптимальная длина – край шорт должен быть на несколько сантиметров выше колена.



Выбирай шорты правильной для себя длины / Фото Unsplash

3. Мешковатые или свободные

Это также связано с твоим типом телосложения. Мужчины с мускулистым телом склонны думать, что свободные шорты помогают поддержать баланс между низом и туловищем. На самом деле, они могут выглядеть непропорционально.

Правильный крой – тот, который позволяет комфортно передвигаться. На шортах не должны создаваться слишком много складок или свободного места в ногах. Ты же не хочешь, чтобы в очень широких шортах они напоминали две спички.

4. Шорты для плавания на выход

Материал шорт чрезвычайно важен. Шорты из льна могут идеально подходить для формальной обстановки. То на каждый день можно носить шорты для плавания? А вот и нет! Для ежедневного ношения лучше выбрать варианты из легких тканей или денима. А вот шорты-плавки лучше оставить для прогулок на пляже.



Шорты для плавания носим только на пляже / Фото Unsplash

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