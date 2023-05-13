Но вместе с тем можно совершить немало ошибок, которые сделают твой образ недостаточно крутым. И на них мы обратим внимание. Узнай, как не стоит носить рубашки весной и летом.

Стоит внимания Украинская миксология: какая она по вкусу и почему ею увлекается весь мир

1. Ты выбираешь тяжелые ткани

Заметим, что мы говорим уже о теплом времени года. Если еще достаточно холодно, то рубашки из плотных тканей годятся. Но тогда, когда солнце буквально припекает, это может доставить немало хлопот. Например, ты начнешь быстрее потеть.

Подумай, например, о фланелевых рубашках. Мы любим их, да, но это не самая лучшая альтернатива для весны. Ни для твоего тела, ни для образа, который ты хочешь сотворить.

2. Ты носишь рубашки из синтетических тканей

Нет, нет и еще раз нет. Чем больше полиэстера и вискозы ты используешь в своих рубашках, тем больше будешь потеть. Так что дискомфорта в таких случаях просто не избежать.

Нет ничего хуже для твоего внешнего вида, чем одежда, прилипшая к телу из-за промышленного количества воды, которую он выводит. Это и запахи, которые он может упускать. В связи с этим, обрати внимание на различные дезодоранты с "чистым" ароматом, которые помогут тебе предотвратить дискомфорт.



Предпочитай рубашки из хлопка / Фото halayalex

Теперь тебе может быть интересно, какие ткани ты можешь носить в тёплые дни. Вот тебе и перечень:

Хлопок: подходит для жарких дней, поскольку это прохладный материал, также впитывающий пот.

подходит для жарких дней, поскольку это прохладный материал, также впитывающий пот. Лен: также поглощает пот и скорее сохнет, а также менее дискомфортен для проводящих день на солнце. Он также может довольно легко смяться, но довольно легко гладится и придает более взрослый и ухоженный вид.

также поглощает пот и скорее сохнет, а также менее дискомфортен для проводящих день на солнце. Он также может довольно легко смяться, но довольно легко гладится и придает более взрослый и ухоженный вид. Деним: идеально подходит для сочетания с джинсами для идеального повседневного образа.

идеально подходит для сочетания с джинсами для идеального повседневного образа. Шелк (натуральный или искусственный): один из самых легких, а это значит, что он никогда не прилипает к телу.

3. Ты выбираешь слишком тесные рубашки

И это очень плохо, потому что, кроме того, что ты выглядишь странно, как человек, не знающий своей фигуры, это может привести к проблемам со здоровьем. Большинство из них связано, как ты уже догадался, с потом. От натирания до инфекций под мышками, если ты один из тех мужчин, которые носят обжатые фасоны, например, слишком узкие в проймах.

4. Не экспериментируешь с воротником

Понятно, что ты не собираешься носить рубашку в стиле вингтипа в любой день, но есть разные типы воротничков, с которыми ты можешь – и должен – играть, чтобы разнообразить свои наряды и придать индивидуальности всему, что ты одеваешь. К примеру, на пуговицах, в стиле мао, в виде шарфа и традиционный воротник с галстуком на шее.



Выбирай рубашки с разными типами воротничков / Фото freepik

Читай также Что следует знать о тренде молчаливой роскоши наших дней: от ожиданий к обману

Надеемся, ты и без нас все это знал. Если же нет, то обрати внимание на эти моменты. По меньшей мере прекрати носить рубашки из синтетических тканей. И ты точно почувствуешь существенную разницу и будешь получать больше удовольствия от прогулок в рубашках.