Все мы знаем, что женщины любят высоких и статных мужчин. Но барышни же не знают, насколько сложно одеваться парню с не таким уж маленьким ростом. Мы на Men 24 поделимся с тобой несколькими приемами, которые позволят стильно и элегантно одеваться высокому мужчине.

Большой рост имеет свои преимущества и недостатки. Один из них – сложность подбора одежды. Men 24 расскажет тебе о 6 приемах, которые позволят стильно и круто одеваться высокому парню. Поэтому давай изучать и воплощать в жизнь.

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Прием # 1. Разный верх и низ

Чтобы все твои части тела выглядели пропорционально, выбирай верх и низ разного цвета и фактуры.

Избегай слишком коротких, дутых пуховиков и курток . Лучше всего подойдут модели до середины бедра.



Верх и низ должны быть разными / Коллаж 24 канала

Прием # 2. М ногослойность

Этот прием можно использовать как для стройных, так и тучных мужчин. Слои разрушат вертикальные линии, а также будут создавать объемность в верхней части туловища.

Если ты немного в теле, то выбирай верх строгих силуэтов , структурированной формы, а также темных тонов.

Стройным ребятам следует обратить внимание на двубортную одежду с широкими лацканами и фиксированными плечами.



Можешь использовать многослойность одежды, чтобы добавить фактуры сверху / Коллаж 24 канала

Прием # 3. Г оризонтальные линии

Если вертикальные линии удлиняют силуэт, то горизонтальные – уменьшают и расширяют. Но это не значит что нужно с ног до головы одеться в одежду с горизонтальными линиями.

Это может быть элемент принта на рубашке, пояс или другой акцент . Это нужно, чтобы разбить силуэт. Так он не будет казаться одним целым.



Горизонтальные линии позволяют разбить силуэт / Коллаж 24 канала

Прием # 4. У короченные брюки

Этот прием позволяет немного "укоротить" длину ног. Хотя б ы визуально. Эксперты рекомендуют укороченные брюки носить с ярким обувью, чтобы был крутой контраст.

Осенью можешь смело носить высокие кеды с яркими длинными носками . Такая комбинация срезает длину твоей нижней части тела, из-за чего ты не будешь выглядеть столь высоченным.



Укороченные брюки позволят немного "урезать" высоты / Коллаж 24 канала

Прием # 5. У местны аксессуары

А точнее: аксессуары, которые подойдут твоему росту. Поэтому не стоит носить крошечный часы, тоненький галстук или ремень с миниатюрной пряжкой.

На фоне твоего тела узкие и маленькие аксессуары будут выглядеть не слишком удачно .



Выбирай уместные аксессуары под свой рост / Фото istock

Прием # 6. О бувь

Заостренный носик делает твои ноги длиннее. Поэтому, если – скорее всего так и есть – у тебя и размер ноги немаленький, то стоит выбирать обувь с круглым или квадратным носиком.

Также стоит обращать внимание на обувь на тонкой подошве или низком каблуке.

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