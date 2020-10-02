Как одеваться высоким мужчинам: 6 простых приемов
Все мы знаем, что женщины любят высоких и статных мужчин. Но барышни же не знают, насколько сложно одеваться парню с не таким уж маленьким ростом. Мы на Men 24 поделимся с тобой несколькими приемами, которые позволят стильно и элегантно одеваться высокому мужчине.
Большой рост имеет свои преимущества и недостатки. Один из них – сложность подбора одежды. Men 24 расскажет тебе о 6 приемах, которые позволят стильно и круто одеваться высокому парню. Поэтому давай изучать и воплощать в жизнь.
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Прием # 1. Разный верх и низ
Чтобы все твои части тела выглядели пропорционально, выбирай верх и низ разного цвета и фактуры.
- Избегай слишком коротких, дутых пуховиков и курток. Лучше всего подойдут модели до середины бедра.
Верх и низ должны быть разными / Коллаж 24 канала
Прием # 2. Многослойность
Этот прием можно использовать как для стройных, так и тучных мужчин. Слои разрушат вертикальные линии, а также будут создавать объемность в верхней части туловища.
- Если ты немного в теле, то выбирай верх строгих силуэтов, структурированной формы, а также темных тонов.
- Стройным ребятам следует обратить внимание на двубортную одежду с широкими лацканами и фиксированными плечами.
Можешь использовать многослойность одежды, чтобы добавить фактуры сверху / Коллаж 24 канала
Прием # 3. Горизонтальные линии
Если вертикальные линии удлиняют силуэт, то горизонтальные – уменьшают и расширяют. Но это не значит что нужно с ног до головы одеться в одежду с горизонтальными линиями.
- Это может быть элемент принта на рубашке, пояс или другой акцент. Это нужно, чтобы разбить силуэт. Так он не будет казаться одним целым.
Горизонтальные линии позволяют разбить силуэт / Коллаж 24 канала
Прием # 4. Укороченные брюки
Этот прием позволяет немного "укоротить" длину ног. Хотя бы визуально. Эксперты рекомендуют укороченные брюки носить с ярким обувью, чтобы был крутой контраст.
- Осенью можешь смело носить высокие кеды с яркими длинными носками. Такая комбинация срезает длину твоей нижней части тела, из-за чего ты не будешь выглядеть столь высоченным.
Укороченные брюки позволят немного "урезать" высоты / Коллаж 24 канала
Прием # 5. Уместны аксессуары
А точнее: аксессуары, которые подойдут твоему росту. Поэтому не стоит носить крошечный часы, тоненький галстук или ремень с миниатюрной пряжкой.
- На фоне твоего тела узкие и маленькие аксессуары будут выглядеть не слишком удачно.
Выбирай уместные аксессуары под свой рост / Фото istock
Прием # 6. Обувь
Заостренный носик делает твои ноги длиннее. Поэтому, если – скорее всего так и есть – у тебя и размер ноги немаленький, то стоит выбирать обувь с круглым или квадратным носиком.
- Также стоит обращать внимание на обувь на тонкой подошве или низком каблуке.
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Эти приемы помогут тебе не волноваться за свой рост. Главное – правильно комбинировать одежду, подбирать соответствующие аксессуары и обувь. И будет тебе счастье!