Если ты обратил внимание, то Марк Цукерберг, Джефф Безос и все топ-менеджмент Силиконовой долины решили отказаться от футболок и водолазок с джинсами в пользу стильных костюмов. Оно и неудивительно, ведь сейчас тренд именно на классический стиль. Рассказываем, как одеваться так, чтобы чувствовать себя миллиардером.

Ранее гении-изобретатели считали, что им не нужно вообще заморачиваться о том, как они выглядят. Сейчас же все изменилось с ног на голову. И Марк Цукерберг с Джеффом Безосом – яркие этому примеры. Читай на Men 24 о базовых принципах построения стиля миллиардеров из Силиконовой долины!

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Сразу же заметим, что эти правила касаются как повседневного, так и делового твоего образа. Поэтому изучи их и будь всегда в тренде.

1. Найди джинсы под себя. Твоя задача – не купить Levi's на распродаже за 40 гривен, а найти джинсы, которые будут прекрасно сидеть на тебе. Если же они будут напоминать мешок, в который окутали твою нижнюю половину тела – считай, что это провал.

2. Обращай внимание на цвет и качество одежды. При выборе нового гардероба, следует убедиться, что все цвета тебе подходят, ткань не слишком сложна в уходе. Новая одежда не должна усложнять жизнь тем, что нужно регулярно бегать в химчистку.

Твоя новая одежда должна быть качественной и удобной для тебя

3. Состояние и чистота обуви. Мы неоднократно подчеркиваем, что обувь тоже должна быть ухоженной и чистой. Тем более хорошая пара обуви позволит не только комфортно чувствовать себя, но и подчеркнет твой стиль. А это очень важно.

4. Обратись за помощью стилиста. Бывает так, что тебе нужно мнение со стороны. В этом может помочь стилист. В крайнем случае можно взять на шопинг с собой любимую или друга. Но здесь нужно быть осторожным, ведь твои близкие и так тебя любят, поэтому ты будешь нравиться им и в страшном кардигане.

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5. Носки важны. Ты еще помнишь Джастина Трюдо? Вот его можно назвать настоящим фанатом ярких и стильных носков. Этот элемент гардероба может многое о тебе рассказать и помочь тебе качественно выделиться на фоне всех этих скучных и однообразных людей вокруг.

Подобрать носки под свой образ тоже очень важно

Стилисты уверены, что одежда – инвестиционное портфолио. Поэтому позаботься о том, чтобы твой гардероб сначала был наполнен набором базовых вещей. А потом уже отдавай предпочтение какому-то экстравагантному наряду, который ти будешь носить в крайне редких случаях.