Ми ж поділимося з тобою кількома порадами від голлівудського актора. З їхньою допомогою ти зможеш довше залишатися молодим, здоровим і сильним. Гайда робити це разом!

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Зауважимо, що Кріс – далеко не хлопчик. Акторові ось уже 39 років. І він не лише у відмінній фізичній формі, а й має бездоганний зовнішній вигляд. І все це – не лише витягнутий щасливий генетичний квиток у лотерею. Це ще й кропітка та наполеглива праця, яка не припиняється ані дня.

1. Насолоджуйся часом на природі

Час, проведений на природі, має багато переваг для психічного здоров'я. Він допомагає знижувати стрес, відновлювати енергію, підвищувати мотивацію й отримувати здорову дозу вітаміну D.

Кріс багато займається спортом саме просто неба. Це простий трюк, щоб покращити щоденне самопочуття. А ще такий підхід дозволяє краще спати, знизити ризик розвитку депресії та навіть запобігає певним раковим захворюванням.



Віддавай перевагу прогулянкам на свіжому повітрі / Фото Lookstudio

2. Завжди залишайся активним

Спорт призначений не лише для досягнення мети. Він має бути невіддільною складовою твого способу життя. Передовсім тому, що він необхідний для нарощування м'язової маси, витривалості та сили. Це те, що запобігатиме втраті м'язів з віком, збереже твою рухливість та здоров'я.

З іншого боку, немає сенсу виконувати надто тривалі або надто екстремальні вправи. Важливо просто залишатися активним і чергувати різні типи вправ упродовж усього життя.

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3. Захищай шкіру від сонця

Оскільки Гемсворт родом з Австралії, він, імовірно, завжди має під рукою тюбик протисонцевого крему. І, як у будь-якого хорошого голлівудського актора, він також має адаптований режим догляду.

Чому це настільки важливо? Тому що сонце – причина появи зморщок, передчасного старіння шкіри та навіть її раку. Такі засоби допомагають шкірі зберігати молодий і здоровий зовнішній вигляд. Крім того, ти не втрачатимеш природне сяйво.

4. Харчуйся різноманітно та збалансовано

Крім силових тренувань та підтримки активності, Гемсворт також дотримується здорової дієти. Вона складається з білків, овочів і повільних вуглеводів.

Як говориться, ми те, що ми їмо. Крім того, погане харчування не лише заважає тобі досягти хороших результатів у тренуваннях. Ти також можеш мати негативні наслідки для шкіри, волосся, сну та й загального стану здоров'я.



Пам'ятай про здорове та збалансоване харчування / Фото bublikhaus

5. Працюй, але не настільки багато

Згідно з деякими теоріями, робота змушує тебе почуватися корисним. А це може допомогти покращити якість життя та позитивно вплинути на довголіття. Але є одне "але": перевтома також може бути небезпечною.

Не слід забувати, що щасливе та повноцінне існування базується на справедливому балансі між професійним і особистим життям. Іншими словами, важливо приділяти час діяльності, яка нас стимулює, а також брати відпустку та відпочивати, щоб відновити енергію.

Візьми на озброєння поради від Кріса Гемсворта. З їхньою допомогою ти не лише довше залишатимешся молодим і здоровим. Ти ще й отримуватимеш більше задоволення та можливостей від життя.

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