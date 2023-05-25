І справа не лише в тому, чи зручно застібається ґудзик. Важливо звертати увагу на різні елементи штанів, такі як довжина, ширина штанин або навіть розташування кишень і те, де на тілі вони сидять. Усе це дозволяє мати пропорційний вигляд і не виглядати недбало або старомодно.

Варте уваги Українська міксологія: яка вона на смак і чому нею захоплюється весь світ

До твоєї уваги кілька моментів, на які обов'язково варто звернути увагу. Це дозволить тобі переконатися, що джинси тобі личать.

1. Де твоя талія?

Існують різні фасони джинсів, а це означає, що талія може бути високою, середньою або низькою. Річ у тім, що є "висоти", які є більш привабливими, а є такі, які складніше носити.

Бажано, щоб посадка була на талії для класичного, приємного стилю. Водночас висока талія допомагає підкреслити ноги та зробити фігуру стрункішою.

З іншого боку, занижену талію складніше носити, оскільки вона може бути незручною і викликати проблеми, коли ти сідаєш. А ще вона може підкреслювати частини тіла, що може викликати невпевненість у собі (особливо, якщо твоє тіло не дуже спортивне).

2. Де розташовані кишені?

Кишені на джинсах також допомагають зробити все більш структурованим і пропорційним, особливо задні кишені. Якщо вони занадто низькі, сідниці можуть виглядати обвислими. Натомість занадто високі можуть створити незручну форму.



Важливим також є розташування кишень на джинсах / Фото halayalex

Що стосується передніх кишень, бажано подбати про те, щоб кишеня не виглядала занадто відкритою або об'ємною на стегнах (що може статися, коли вона занадто довга або коли джинси занадто вузькі).

3. Довжина штанини

Правильна довжина штанини може залежати від трендів, але навіть у цьому випадку існують правильні та неправильні способи її носіння.

Наприклад, для класичного крою штанини повинні доходити до взуття, але при цьому не можна допускати, щоб внизу накопичувалося занадто багато тканини і збиралося в пул. З іншого боку, укорочений крій також є модним, але він не повинен бути занадто коротким і повинен бути на рівні щиколотки.

Натомість крій Full Length, який зараз у моді, полягає в носінні джинсів, які сягають до підлоги, тому вони повинні бути більш відкритими, щоб можна було досягти цієї точки.

4. Ширина стегон і литок

Багато чоловіків обирають занадто великий розмір джинсів, через що вони виглядають мішкуватими та неохайними. Але інша крайність – занадто вузькі джинси – також не є ідеальною, оскільки джинси виглядають тісними та незручними.

Тобі слід зробити тест на сидіння, який в основному складається з присідання і вставання. Це дозволить визначити, чи зможеш ти зробити це комфортно і без небезпеки, що джинси порвуться.

Що стосується штанин, то важливо, щоб вони не були надто вузькими, і щоб ти не виглядав так, ніби вдягнув легінси для бігу.

5. Форма твоїх штанин

Важливо також знати, що існують різні форми штанин, наприклад, прямий крій, крій "морквина", мішкуватий крій та інші, і кожен крій може виглядати більш або менш привабливо залежно від твого типу фігури.



Зверни увагу на крій своїх джинсів / Фото ASphotofamily

Прямий крій – класичний і підходить більшості. Натомість мішкуватий крій може бути проблематичним, якщо ти маєш великий розмір або невисокий зріст. А от завужений крій може бути складним для людей з дуже спортивними та об'ємними ногами.

Читай також Припини це робити негайно: 4 помилки під час носіння сорочок весною та влітку

Підходь до вибору джинсів з розумом. Якщо ти обереш правильні під свою фігуру та параметри, то тобі буде не лише зручно. Ти ще й матимеш чудовий зовнішній вигляд.