И дело не только в том, удобно ли застегивается пуговица. Важно обращать внимание на разные элементы брюк, такие как длина, ширина брюк или даже расположение карманов и то, где на теле они сидят. Все это позволяет выглядеть пропорционально и не выглядеть небрежно или старомодно.

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К твоему вниманию несколько моментов, на которые обязательно следует обратить внимание. Это позволит тебе убедиться, что джинсы тебе подходят.

1. Где твоя талия?

Существуют разные фасоны джинсов, а это значит, что талия может быть высокой, средней или низкой. Дело в том, что есть "высоты", которые более привлекательны, а есть такие, которые сложнее носить.

Желательно, чтобы посадка была на талии для классического, приятного стиля. В то же время, высокая талия помогает подчеркнуть ноги и сделать фигуру более стройной.

С другой стороны, заниженную талию сложнее носить, поскольку она может быть неудобной и вызывать проблемы, когда ты садишься. А еще она может подчеркивать части тела, что может вызвать неуверенность в себе (особенно если твое тело не очень спортивное).

2. Где расположены карманы?

Карманы на джинсах также помогают сделать все более структурированным и пропорциональным, особенно задние карманы. Если они слишком низкие, ягодицы могут выглядеть обвисшими. Зато слишком высокие могут создать неудобную форму.



Важно также расположение карманов на джинсах / Фото halayalex

Что касается передних карманов, желательно позаботиться о том, чтобы карман не выглядел слишком открытым или объемным на бедрах (что может произойти, когда он слишком длинный или когда джинсы слишком узкие).

3. Длина штанины

Правильная длина штанины может зависеть от трендов, но даже в этом случае существуют правильные и неправильные способы ее ношения.

К примеру, для классического кроя штанины должны доходить до обуви, но при этом нельзя допускать, чтобы внизу накапливалось слишком много ткани и собиралось в пул. С другой стороны, укороченный крой также моден, но он не должен быть слишком коротким и должен быть на уровне лодыжки.

Зато крой Full Length, который сейчас в моде, заключается в ношении джинсов, достигающих пола, поэтому они должны быть более открытыми, чтобы можно было достичь этой точки.

4. Ширина бедер и икр

Многие мужчины выбирают слишком большой размер джинсов, поэтому они выглядят мешковатыми и неопрятными. Но другая крайность – слишком узкие джинсы – также не идеальна, поскольку джинсы выглядят тесными и неудобными.

Тебе следует сделать тест на сиденье, который в основном состоит из приседания и вставания. Это позволит определить, сможешь ли ты сделать это комфортно и без опасности, что джинсы порвутся.

Что касается штанин, то важно, чтобы они не были слишком узкими, и чтобы ты не выглядел так, словно надел леггинсы для бега.

5. Форма твоих штанин

Важно также знать, что существуют разные формы брюк, например, прямой крой, крой "морковка", мешковатый крой и другие, и каждый крой может выглядеть более или менее привлекательно в зависимости от твоего типа фигуры.



Обрати внимание на крой своих джинсов / Фото ASphotofamily

Прямой крой – классический и подходит большинству. Мешковатый крой может быть проблематичным, если у тебя большой размер или невысокий рост. А зауженный крой может быть сложным для людей с очень спортивными и объемными ногами.

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Подходи к выбору джинсов с умом. Если ты выберешь правильные под свою фигуру и параметры, то тебе будет не только удобно. Ты еще будешь иметь отличный внешний вид.