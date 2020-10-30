Как подготовиться ко второму свиданию: 7 очень хороших советов мужчине
Первое свидание прошло успешно? Отлично, теперь надо дождаться второго. Заметь, что беспокоиться о нем так же как о первом – нормально! Сегодня Men 24 попытается помочь тебе удачно подготовиться ко второму свиданию.
Эффективные советы мужчине для второго свидания
Двигайся
Привлечение физических нагрузок ко второму свиданию – отличная идея. Поверь на слово, Men 24 плохого не посоветует.
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- И речь идет сейчас не о том, о чем ты, возможно, подумал. Речь о совместных тренировках – этот процесс прекрасно способствует сближению и укреплению эмоциональной связи в паре.
Это могут быть пробежки, прогулки пешком, йога, даже выгул собак. Главное – вместе, и не молча.
Даже обычная совместная утренняя пробежка может очень сблизить пару / Фото pinterest
Флиртуй
Это хороший совет, но надо четко выдержать дозу флирта. Не все на него реагируют одинаково.
- Прежде всего оцени химию между тобой и партнершей – насколько вы откровенны, насколько расслаблены.
И тогда уже впрыскивает понемногу флирт. Хотя бы и тонкий – комплименты.
Ни свети деньгами
Если тебе такой жест характерен, лучше выведи его из привычки.
- Это чаще показывает не то, что ты себе можешь позволить что угодно, а то, что ты предпочитаешь быть поверхностным. Поэтому и партнерша отнесется к тебе поверхностно и пойдет искать более солидную пару.
Если ты хочешь серьезных отношений – показывай себя, а не деньги.
Наладился длительный доброжелательный зрительный контакт? Флиртуй смело! / Фото pinterest
Коснись
Внимание! Это не значит, что партнершу надо хватать, когда тебе в голову что-то ударит. Вовсе нет! Установление физического контакта – это когда легонько касаешься ее локтем, от чего по коже разбегаются мурашки.
- Здесь самое важное – выбрать правильный момент: когда она смеется над твоими шутками, когда расспрашивает тебя о чем-то, долго смотрит тебе в глаза – вот и он. Прикосновения на втором свидании помогут быстрее преодолеть барьер между ранее незнакомыми людьми.
Но если она держит дистанцию – не смей ее нарушать. Она или не заинтересовалась тобой, или просто еще не готова.
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Покажи уверенность, но не высокомерие
К этому совету надо прислушаться на каждом свидании. Понимаешь, если после одного свидания она согласилась на следующее, то что-то в тебе ее заинтересовало. И это вряд ли скромность – за ней трудно разглядеть, какой человек есть на самом деле.
- Поэтому не открывай все сразу, но опирайся на свои сильные стороны.
Только не перегибай. Иначе можешь, сам того не заметив, скатиться в ее глазах от образа уверенного мужчины к высокомерному оболтусу.
Легкое прикосновение на втором свидании – чтобы наладить контакт и запустить мурашек / Фото pinterest
Слушай и спрашивай
Здесь ничего сложного нет, но совет этот очень, очень важен: слушай, что она говорит, проявляй искреннюю заинтересованность. Покажи, что внимателен к ней.
- Но, конечно же, и не молчи. Слушать в течение всего свидания – плохая идея. Разговор должен быть двусторонним.
А помогут в этом вопросы. Правильные вопросы – о ее интересах, увлечениях, семье. Неправильные – о возрасте, работе творческих планах на будущее. Только будь деликатным, и тысячей вопросов также ее не засыпай.
Подари
Это не необходимость. Это опция, которая поспособствует сближению. И здесь не идет речь ни в коем случае о дорогом подарке – это же второе свидание, а не годовщина свадьбы.
- Как выбрать удачный подарок? Воспринимай этот простой жест как демонстрацию симпатии к ней. И ты все поймешь!
Ну, ладно, открытка, вкусности или цветы также подойдут. Но всегда хочется чего-то индивидуального. Ты же немного узнал ее на первом свидании, разве не так?
Слушай, спрашивай, чувствуй и будь искренним и уверенным в себе – вот и всё / Фото pinterest
Заметь, не надо примерять все эти советы к именно твоему второму свиданию. Ситуации же бывают разные. Но хотя бы несколько прими во внимание – учитывая настроение партнерши и ее характер. И все будет хорошо. У каждого из вас ;)
- О, и не забудь пригласить ее на третье свидание!
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