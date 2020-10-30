Первое свидание прошло успешно? Отлично, теперь надо дождаться второго. Заметь, что беспокоиться о нем так же как о первом – нормально! Сегодня Men 24 попытается помочь тебе удачно подготовиться ко второму свиданию.

Эффективные советы мужчине для второго свидания

Двигайся

Привлечение физических нагрузок ко второму свиданию – отличная идея. Поверь на слово, Men 24 плохого не посоветует.

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И речь идет сейчас не о том, о чем ты, возможно, подумал. Речь о совместных тренировках – этот процесс прекрасно способствует сближению и укреплению эмоциональной связи в паре.

Это могут быть пробежки, прогулки пешком, йога, даже выгул собак. Главное – вместе, и не молча.



Даже обычная совместная утренняя пробежка может очень сблизить пару / Фото pinterest

Флиртуй

Это хороший совет, но надо четко выдержать дозу флирта. Не все на него реагируют одинаково.

Прежде всего оцени химию между тобой и партнершей – насколько вы откровенны, насколько расслаблены.

И тогда уже впрыскивает понемногу флирт. Хотя бы и тонкий – комплименты.

Ни свети деньгами

Если тебе такой жест характерен, лучше выведи его из привычки.

Это чаще показывает не то, что ты себе можешь позволить что угодно, а то, что ты предпочитаешь быть поверхностным. Поэтому и партнерша отнесется к тебе поверхностно и пойдет искать более солидную пару.

Если ты хочешь серьезных отношений – показывай себя, а не деньги.



Наладился длительный доброжелательный зрительный контакт? Флиртуй смело! / Фото pinterest

Коснись

Внимание! Это не значит, что партнершу надо хватать, когда тебе в голову что-то ударит. Вовсе нет! Установление физического контакта – это когда легонько касаешься ее локтем, от чего по коже разбегаются мурашки.

Здесь самое важное – выбрать правильный момент: когда она смеется над твоими шутками, когда расспрашивает тебя о чем-то, долго смотрит тебе в глаза – вот и он. Прикосновения на втором свидании помогут быстрее преодолеть барьер между ранее незнакомыми людьми.

Но если она держит дистанцию ​​– не смей ее нарушать. Она или не заинтересовалась тобой, или просто еще не готова.

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Покажи уверенность, но не высокомерие

К этому совету надо прислушаться на каждом свидании. Понимаешь, если после одного свидания она согласилась на следующее, то что-то в тебе ее заинтересовало. И это вряд ли скромность – за ней трудно разглядеть, какой человек есть на самом деле.

Поэтому не открывай все сразу, но опирайся на свои сильные стороны.

Только не перегибай. Иначе можешь, сам того не заметив, скатиться в ее глазах от образа уверенного мужчины к высокомерному оболтусу.



Легкое прикосновение на втором свидании – чтобы наладить контакт и запустить мурашек / Фото pinterest

Слушай и спрашивай

Здесь ничего сложного нет, но совет этот очень, очень важен: слушай, что она говорит, проявляй искреннюю заинтересованность. Покажи, что внимателен к ней.

Но, конечно же, и не молчи. Слушать в течение всего свидания – плохая идея. Разговор должен быть двусторонним.

А помогут в этом вопросы. Правильные вопросы – о ее интересах, увлечениях, семье. Неправильные – о возрасте, работе творческих планах на будущее. Только будь деликатным, и тысячей вопросов также ее не засыпай.

Подари

Это не необходимость. Это опция, которая поспособствует сближению. И здесь не идет речь ни в коем случае о дорогом подарке – это же второе свидание, а не годовщина свадьбы.

Как выбрать удачный подарок? Воспринимай этот простой жест как демонстрацию симпатии к ней. И ты все поймешь!

Ну, ладно, открытка, вкусности или цветы также подойдут. Но всегда хочется чего-то индивидуального. Ты же немного узнал ее на первом свидании, разве не так?



Слушай, спрашивай, чувствуй и будь искренним и уверенным в себе – вот и всё / Фото pinterest

Заметь, не надо примерять все эти советы к именно твоему второму свиданию. Ситуации же бывают разные. Но хотя бы несколько прими во внимание – учитывая настроение партнерши и ее характер. И все будет хорошо. У каждого из вас ;)

О, и не забудь пригласить ее на третье свидание!