Наш раціон дозволяє не лише чудово почуватися, а й залишатися бадьорими протягом тривалого проміжку часу. Саме з цієї нагоди ми зібрали для тебе добірку продуктів, які підвищать твою продуктивність. Ознайомся з ними, аби твій обід позитивно вплинув на тебе.

Ці продукти не лише позитивно впливають на твоє самопочуття, а й здатні покращити роботу мозку та підняти настрій. На Men 24 читай про продукти, які здатні підвищити твою продуктивність.

Це цікаво

Ситні сніданки для чоловіків: прості рецепти з фото

Горіхи

Робота тримає твій мозок у напрузі, тож тобі необхідно поповнювати енергію, яка затрачається. Горіхи ідеально підходять для цього.

Вони містять харчові волокна, вітаміни та білки. Також горіхи забезпечують мозок енергією, а також здатні покращити когнітивні здібності та твою пам'ять.

Магній, який міститься в горіхах, захистить тебе від стресів і перенапруги. Тож рекомендуємо вживати жменьку волоських горіхів під час обіду.



Горіхи – джерело магнію, який захищає від стресів і перенапруги / Фото pixabay ​

Кава

Ні для кого не є секретом той факт, що чашечка кави зранку дозволяє не лише прибрати сонливість, а й добряче підбадьоритися. Успіх цього напою криється у кофеїні, який блокує аденозин, що відповідає за втому, сонливість та апатію.

Кофеїн також дозволяє сконцентрувати твою увагу та скоротити час реакції, що цінно протягом робочого дня. Головне – не починати свій ранок з кави натщесерце. Її слід пити після сніданку.



Кофеїн дозволяє сконцентруватися та скоротити час реакції / Фото pixabay

Риба

Якщо ти не знав, то мозок на 60% складається з жиру. Причому половина цього жиру – Омега-3 (жирні кислоти). Вони потрібні тобі для створення нових нейронів, а також нервових клітин, відповідальних за отримання нової інформації та функціонування пам'яті.

Омега-3, на жаль, організмом не виробляється, тож потрібно поповнювати запаси з продуктів. Експерти рекомендують налягати на рибу. Найкраще і бюджетне джерело Омега-3 – скумбрія.

У 100 грамах скумбрії міститься 4,3 грама Омега-3.

Науковці довели, що регулярне вживання риби сприяє збільшенню сірої речовини. Вона, власне, контролює твою пам'ять та відповідає за розумову діяльність.



Регулярне вживання риби сприяє збільшенню сірої речовини / Фото pixabay​

Чорний шоколад

Важливо, щоб цей шоколад містив 70 і більше відсотків какао, тож уважно вивчай склад. Чорний шоколад позитивно впливає на настрій, а також сприяє виробленню в організмі дофаміну. Він відповідає за наш настрій.

Науковці зі США провели експеримент і з'ясували, що регулярне вживання чорного шоколаду дозволяє людям краще виконувати завдання, якщо порівнювати з тими, хто не віддає перевагу цьому смаколику.



Шоколад позитивно впливає на настрій і сприяє виробленню дофаміну / Фото pixabay ​

Візьми на озброєння

Як зняти стрес: круті та божевільні методи, якими користуються у світі

Насіння гарбуза

Це ще одне чудове джерело магнію, заліза та цинку.

Магній нам необхідний для покращення пам'яті та навчання, а також сприяє зниженню стресів.

нам необхідний для покращення пам'яті та навчання, а також сприяє зниженню стресів. Цинк впливає на повноцінну роботу нейронів.

впливає на повноцінну роботу нейронів. Залізо підвищує концентрацію, а також позитивно впливає на сприйняття тобою нової інформації.

Тож можна спокійно брати насіння гарбуза на роботу, аби поповнити запаси корисних речовин.

Головне – не зловживати гарбузовим насінням, адже воно надзвичайно калорійне. 100 грамів насіння містить 556 калорій, тож експерти рекомендують їсти 25 – 30 грамів на день.



Насіння гарбуза містить магній, цинк і залізо / Фото istock

Додай до свого звичного раціону ці продукти, і твоя продуктивність завжди буде на висоті. Ми ж рекомендуємо поруч з робочим місцем завжди тримати горіхи, насіння гарбуза та чорний шоколад. Вони дозволять не лише підвищити твоєї працездатності, а й добряче наситять між прийомами їжі.