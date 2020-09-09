Возьми на работу: продукты, которые повысят твою производительность
Наш рацион позволяет не только прекрасно себя чувствовать, но и оставаться бодрыми в течение длительного промежутка времени. Именно по этому случаю мы собрали для тебя подборку продуктов, которые повысят твою производительность. Ознакомься с ними, чтобы твой обед положительно повлиял на тебя.
Эти продукты не только положительно влияют на твоё самочувствие, но и способны улучшить работу мозга и поднять настроение. На Men 24 читай о продуктах, которые способны повысить твою производительность.
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Орехи
Работа держит твой мозг в напряжении, поэтому тебе необходимо пополнять запасы энергии. Орехи идеально подходят для этого.
- Они содержат пищевые волокна, витамины и белки. Также орехи обеспечивают мозг энергией, а также способны улучшить когнитивные способности и твою память.
Магний, содержащийся в орехах, защитит тебя от стрессов и перенапряжения. Поэтому рекомендуем употреблять горсть грецких орехов во время обеда.
Орехи – источник магния, который защищает от стрессов и перенапряжения / Фото pixabay
Кофе
Ни для кого не является секретом тот факт, что чашечка кофе утром позволяет не только убрать сонливость, но и хорошо взбодриться. Успех этого напитка кроется в кофеине, блокирующий аденозин, который отвечает за усталость, сонливость и апатию.
- Кофеин также позволяет сконцентрировать твоё внимание и сократить время реакции, что ценно в течение рабочего дня. Главное – не начинать свое утро с кофе натощак. Его следует пить после завтрака.
Кофеин позволяет сконцентрироваться и сократить время реакции / Фото pixabay
Рыба
Если ты не знал, то мозг на 60% состоит из жира. Причем половина этого жира – Омега-3 (жирные кислоты). Они нужны тебе для создания новых нейронов, а также нервных клеток, ответственных за получение новой информации и функционирования памяти.
Омега-3, к сожалению, организмом не вырабатывается, поэтому нужно пополнять запасы с помощью продуктов. Эксперты рекомендуют налегать на рыбу. Лучший и бюджетный источник Омега-3 – скумбрия.
- Ученые доказали, что регулярное употребление рыбы способствует увеличению серого вещества. Она, собственно, контролирует твою память и отвечает за умственную деятельность.
Регулярное употребление рыбы способствует увеличению серого вещества / Фото pixabay
Черный шоколад
Важно, чтобы этот шоколад содержал 70 и более процентов какао, поэтому внимательно изучай состав. Черный шоколад положительно влияет на настроение, а также способствует выработке в организме дофамина. Он отвечает за наше настроение.
- Ученые из США провели эксперимент и выяснили, что регулярное употребление черного шоколада позволяет людям лучше выполнять задачи, если сравнивать с теми, кто не отдает предпочтение этой вкусности.
Шоколад положительно влияет на настроение и способствует выработке дофамина / Фото pixabay
Возьми на вооружение
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Семена тыквы
Это еще один замечательный источник магния, железа и цинка.
- Магний нам необходим для улучшения памяти и обучения, а также способствует снижению стрессов.
- Цинк влияет на полноценную работу нейронов.
- Железо повышает концентрацию, а также положительно влияет на восприятие тобой новой информации.
Поэтому можно спокойно брать семена тыквы на работу, чтобы пополнить запасы полезных веществ.
- Главное – не злоупотреблять тыквенными семечками, ведь оно очень калорийные. 100 граммов семян содержат 556 калорий, поэтому эксперты рекомендуют есть 25 – 30 граммов на день.
Семена тыквы содержат магний, цинк и железо / Фото istock
Добавь к своему привычному рациону эти продукты, и твоя производительность всегда будет на высоте. Мы же рекомендуем рядом с рабочим местом всегда держать орехи, семена тыквы и черный шоколад. Они позволят не только повысить твою работоспособность, но и хорошо насытят между приемами пищи.