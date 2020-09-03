Як зняти стрес: круті і божевільні методи, якими користуються у світі
Стреси супроводжують нас усюди. Єдине, що ми можемо з ними вдіяти – навчитися приборкувати їх. У нашому матеріалі ми розповімо тобі про божевільні та шалені методи зняття стресу, які використовують люди у світі.
Якщо тобі завжди здавалося, що для зняття стресу достатньо прийняти душ або ж випити віскі, то ми на Men 24 розповімо про значно крутіші способи, які однозначно допоможуть приборкати неприємні емоції. Гарантуємо не лише чудовий настрій, а й тотальну відсутність стресу!
Ще один метод розслабитися
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Пивні ванни
Цей варіант зняття стресу використовується у Чехії. Мотай собі на вус, коли плануватимеш наступну мандрівку.
- Як він працює? Велику дубову бочку наполовину наповнюють мінеральною водою, а іншу половину – суслом пивних дріжджів. Саме вони містять ті особливі речовини, які позитивно впливають не лише на твою шкіру, а й на нервову систему.
- Крутим є ще й той факт, що приймати пивні ванни можна і в себе вдома. Для цього у ванну з водою слід налити 2 літри пива (наголошуємо, що у ванну, а не в себе). Щоправда, купатися у такій ванній можна не більше 20 хвилин, тож не переборщи.
Пивні ванни надзвичайно популярні у Чехії / Фото mamaison
Масаж зміями
Якщо у тебе вже пішов мороз по шкірі від однієї думки про змій, то ми тут з тобою абсолютно солідарні. Сам же цей метод використовується в Ізраїлі. Причому ця процедура не лише покликана зняти стрес, а й втому.
- У цій справі слід довіритися професіоналам, тож не варто бігти до сусіда Женьки, аби його ручний пітон зробив тобі масаж. Це працює трохи не так.
- На тебе покладуть від чотирьох до шести плазунів, які протягом кількох хвилин позбавлять тебе не лише від негативних емоцій, а допоможуть покращити кровообіг і розслабитися.
Масаж зміями неабияк розслабляє / Фото superdeal
"Віртуальна" жилетка
Оцей вислів про "виплакатися в жилетку" чудово використовують у Китаї. І нагадує він секс по телефону.
- У цьому випадку ти по телефону розмовляєш з людиною, ділишся своїми проблемами та отримуєш слушну пораду, яка може навіть змінити твоє життя.
- Цікавий той факт, що займаються цим фахівці, тож така "віртуальна" жилетка обходиться дешевше, ніж традиційний візит до психотерапевта.
По той бік слухавки можна почути слушну пораду / Фото pixabay
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Покричати на бармена
Іспанці вирішили, що бармен може не лише підтримати компанію, коли хочеться випити, а немає з ким. Він може стати своєрідним щитом, який візьме на себе усі твої проблеми та турботи. Але не треба все сприймати буквально, адже бити бармена точно не треба.
- Отже, в Іспанії відкрили бар, в якому потрібно якомога потужніше облаяти бармена. Чим смачніше ти це зробиш, тим крутіший напій він тобі зробить. Такий варіант дозволить не лише зняти стрес, а й добряче так потренувати свою фантазію. Щоправда, для максимального ефекту потрібно буде попередньо вивчити іспанську мову. Але ми в тебе віримо!
Через карантинні заходи на бармена зараз не покричиш / Фото pxhere
Обгортання ікрою
Якщо ти теж думав, що чорна ікра створена для того, аби бути окрасою новорічного святкового столу, то в італійців на це трішки інша думка. Вони придумали ванни з ікри.
- Причому сама процедура дозволяє не лише зняти стрес, а й неабияк оздоровитися. Але є одне суттєве "але": таке задоволення добряче вдарить по вашому сімейному бюджету. Тож добре подумай, чи не викличе у тебе прийом такої ванни новий стрес. Здається, саме для цього хитрі італійці й придумали цей формат.
Італійці пропонують не лише їсти чорну ікру, а й у ній купатися / Фото kingikra
Баня по-мексиканськи
Мексика відома не лише завдяки текілі, а й кактусам. Сама процедура – божевільна суміш масажу, акупунктури та традиційного биття віником по спині.
- Для цього довге листя кактусу нарізають. Ясна річ, що більшість колючок прибирають, аби не завдати тобі шкоди. Листя кактуса нагрівається, після чого тебе ним добряченько так луплять по спині.
- Подейкують, що такий варіант миттю знімає стрес. Не варто оминати увагою й незвичайні відчуття. Але ми наполегливо рекомендуємо не намагатися відтворити це в домашніх умовах.
Замість звичайних віників у такій бані використовується листя кактусу / Фото pixabay
Як бачиш, для зняття стресу можна навіть нормально так заморочитися та підійти до цього процесу з креативної точки зору. А який незвичайний спосіб зняття стресу сподобався тобі найбільше? Ми от подумуємо над ванною з пивом. Надто вже заманлива пропозиція.