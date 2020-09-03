Стреси супроводжують нас усюди. Єдине, що ми можемо з ними вдіяти – навчитися приборкувати їх. У нашому матеріалі ми розповімо тобі про божевільні та шалені методи зняття стресу, які використовують люди у світі.

Якщо тобі завжди здавалося, що для зняття стресу достатньо прийняти душ або ж випити віскі, то ми на Men 24 розповімо про значно крутіші способи, які однозначно допоможуть приборкати неприємні емоції. Гарантуємо не лише чудовий настрій, а й тотальну відсутність стресу!

Ще один метод розслабитися

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Пивні ванни

Цей варіант зняття стресу використовується у Чехії. Мотай собі на вус, коли плануватимеш наступну мандрівку.

Як він працює? Велику дубову бочку наполовину наповнюють мінеральною водою, а іншу половину – суслом пивних дріжджів. Саме вони містять ті особливі речовини, які позитивно впливають не лише на твою шкіру, а й на нервову систему.

Крутим є ще й той факт, що приймати пивні ванни можна і в себе вдома. Для цього у ванну з водою слід налити 2 літри пива (наголошуємо, що у ванну, а не в себе). Щоправда, купатися у такій ванній можна не більше 20 хвилин, тож не переборщи.

Пивні ванни надзвичайно популярні у Чехії / Фото mamaison

Масаж зміями

Якщо у тебе вже пішов мороз по шкірі від однієї думки про змій, то ми тут з тобою абсолютно солідарні. Сам же цей метод використовується в Ізраїлі. Причому ця процедура не лише покликана зняти стрес, а й втому.

У цій справі слід довіритися професіоналам , тож не варто бігти до сусіда Женьки, аби його ручний пітон зробив тобі масаж. Це працює трохи не так.

, тож не варто бігти до сусіда Женьки, аби його ручний пітон зробив тобі масаж. Це працює трохи не так. На тебе покладуть від чотирьох до шести плазунів, які протягом кількох хвилин позбавлять тебе не лише від негативних емоцій, а допоможуть покращити кровообіг і розслабитися.

Масаж зміями неабияк розслабляє / Фото superdeal

"Віртуальна" жилетка

Оцей вислів про "виплакатися в жилетку" чудово використовують у Китаї. І нагадує він секс по телефону.

У цьому випадку ти по телефону розмовляєш з людиною, ділишся своїми проблемами та отримуєш слушну пораду , яка може навіть змінити твоє життя.

, яка може навіть змінити твоє життя. Цікавий той факт, що займаються цим фахівці, тож така "віртуальна" жилетка обходиться дешевше, ніж традиційний візит до психотерапевта.

По той бік слухавки можна почути слушну пораду / Фото pixabay

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Покричати на бармена

Іспанці вирішили, що бармен може не лише підтримати компанію, коли хочеться випити, а немає з ким. Він може стати своєрідним щитом, який візьме на себе усі твої проблеми та турботи. Але не треба все сприймати буквально, адже бити бармена точно не треба.

Отже, в Іспанії відкрили бар, в якому потрібно якомога потужніше облаяти бармена. Чим смачніше ти це зробиш, тим крутіший напій він тобі зробить. Такий варіант дозволить не лише зняти стрес, а й добряче так потренувати свою фантазію. Щоправда, для максимального ефекту потрібно буде попередньо вивчити іспанську мову. Але ми в тебе віримо!

Через карантинні заходи на бармена зараз не покричиш / Фото pxhere

Обгортання ікрою

Якщо ти теж думав, що чорна ікра створена для того, аби бути окрасою новорічного святкового столу, то в італійців на це трішки інша думка. Вони придумали ванни з ікри.

Причому сама процедура дозволяє не лише зняти стрес, а й неабияк оздоровитися. Але є одне суттєве "але": таке задоволення добряче вдарить по вашому сімейному бюджету. Тож добре подумай, чи не викличе у тебе прийом такої ванни новий стрес. Здається, саме для цього хитрі італійці й придумали цей формат.

Італійці пропонують не лише їсти чорну ікру, а й у ній купатися / Фото kingikra

Баня по-мексиканськи

Мексика відома не лише завдяки текілі, а й кактусам. Сама процедура – божевільна суміш масажу, акупунктури та традиційного биття віником по спині.

Для цього довге листя кактусу нарізають. Ясна річ, що більшість колючок прибирають, аби не завдати тобі шкоди. Листя кактуса нагрівається, після чого тебе ним добряченько так луплять по спині.

Подейкують, що такий варіант миттю знімає стрес. Не варто оминати увагою й незвичайні відчуття. Але ми наполегливо рекомендуємо не намагатися відтворити це в домашніх умовах.

Замість звичайних віників у такій бані використовується листя кактусу / Фото pixabay

Як бачиш, для зняття стресу можна навіть нормально так заморочитися та підійти до цього процесу з креативної точки зору. А який незвичайний спосіб зняття стресу сподобався тобі найбільше? Ми от подумуємо над ванною з пивом. Надто вже заманлива пропозиція.