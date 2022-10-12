Як ти розумієш, є як хороші, так і погані звички. І якщо одні дозволяють тобі досягати кар'єрного росту, то інші можуть поставити хрест на твоєму майбутньому. Розповімо, яких звичок на роботі слід негайно позбутися. Не зволікай.

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1. Ніколи не визнавати своїх помилок

Якщо ти хочеш розвиватися на роботі чи в будь-якій сфері, важливо взяти на себе відповідальність за свої помилки. Ба більше, слід навчитися виправляти їх.

Визнання помилок – перший крок. Після цього ти повинен потурбуватися про те, щоб твоя помилка не розчавила тебе. Ба більше, з кожної робочої неприємності ти маєш винести урок. І засвоїти його, щоб у майбутньому не наступати на одні і ті ж граблі.



Визнавай свої помилки та шукай шлях до їх усунення / Фото Brett Jordan​

2. Нічого не делегуй і не проси про допомогу

Ніхто не досягає успіху поодинці. Ясна річ, іноді хочеться зробити це самостійно. Але може бути так, що ти не впораєшся, дедлайни згорять, внаслідок чого важливий клієнт розірве угоду.

Якщо ти хочеш досягнути успіху – будь командним гравцем. Не бери на себе все та трохи більше. Розподіляй обов'язки. Не соромся просити про допомогу, якщо не справляєшся.

3. Завжди спізнюйся

Тобі не обов'язково відчиняти офіс і вмикати світло, але важливо дотримуватися свого розкладу. Через запізнення ти не тільки маєш менш професійний і відповідальний вигляд. Це також означає, що у тебе менше часу, щоб зробити все необхідне. Ба більше, день твій почнеться зі стресу.

Якщо тобі важко прокидатися вранці, постав більше будильників, приготуй усі свої речі напередодні ввечері. Зрештою, пунктуальність дозволить тобі мати структуру та краще організувати свій день.

4. Скаржся постійно і на все

Психологи кажуть, що ніхто не хоче бути поруч з людиною, яка лише скаржиться та говорить негативні речі весь час. І це тому, що цей негатив є заразним і насправді не робить значного внеску.

Ти повинен подбати про те, щоб критика була конструктивною та корисною. Щоб скарги з твого боку супроводжувалися рішенням. Та й сам спосіб висловлювання не був агресивним чи неприємним, оскільки це може призвести до того, що ніхто не захоче з тобою працювати.



Замість того, щоб скаржитися – пропонуй / Фото Headway​

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5. Підтримуй погані стосунки з колегами

У тебе не тільки повинні бути чудові ідеї, ти повинен навчитися комунікувати та "продавати" їх правильно. Щоб усе більше і більше людей хотіли приєднатися та допомогти. Ти повинен мати хороші стосунки зі своїм начальником, колегами та клієнтами. Усе це створює кращу робочу атмосферу та сприяє співпраці.

6. Залишайся трудоголіком

Безперервна робота — це не шлях до успіху. Це лише призведе до вигорання, втоми та розчарування. Звичайно, важливо приділяти час роботі, розуміючи, що тобі також потрібен час для себе, для друзів і сім'ї.

Пам'ятай, що відсутність життя поза роботою аж ніяк не надихає на саму роботу. Тож потурбуйся про розумний баланс.

Виробляй у себе лише хороші робочі звички. Вони дозволять тобі не лише досягати кар'єрного росту, а й залишатися задоволеним своїм життям. А це, повір, надзвичайно важливо.