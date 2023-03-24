Персональний тренер Тайлер Рід назвав 5 вправ. З їхньою допомогою ти зможеш підвищити рівень тестостерону. А ми то знаємо, що цей гормон має позитивний вплив на цілу низку сфер нашого життя, зокрема, інтимного.

Читай також Гороскоп для поціновувачів барної культури: перевір, який алкогольний напій саме для тебе

1. Присідання зі штангою на спині

Присідання зі штангою на спині обов'язкові, якщо ти хочеш підвищити рівень тестостерону за допомогою силових тренувань. Вони дозволяють підіймати дуже важкі ваги, залучаючи найбільші групи м'язів у твоєму тілі, що зазвичай є найкращим способом підвищити рівень тестостерону в сироватці крові після тренування.

Я рекомендую використовувати страхувальні штирі в стійці для присідань і виконувати важкі підходи по шість – вісім повторень у присіданнях зі штангою,

– каже тренер.

2. Станова тяга зі штангою

Як і присідання зі штангою, станова тяга дозволяє тобі підіймати велику вагу, залучаючи тонну різних груп м'язів. Оскільки вони навантажують і напружують дещо інакше, ніж присідання, ти можеш включати обидві вправи для збільшення загального об'єму, що підвищує рівень тестостерону.



Станова тяга допомагає наростити рівень тестостерону / Фото Drazen Zigic

Під час станової тяги тримайте хребет у нейтральному положенні, а м'язи корпусу – напруженими. Відштовхуйтеся від підлоги ногами і намагайтеся, щоб груди підіймалися з тією ж швидкістю, що і стегна,

– додав він.

3. Жим штанги над головою

Вертикальне навантаження на тіло та опрацювання плечей за допомогою важких жимів над головою – чудовий спосіб підвищити рівень тестостерону під час тренування верхньої групи м'язів тулуба.

З тих же причин, з яких я люблю присідання зі штангою і станову тягу, я віддаю перевагу жиму штанги над головою, коли метою є максимальна вага для діапазону повторень,

– зауважив тренер.

Під час жиму штанги над головою залучай корпус так само, як і під час присідань. Не допускай, щоб плечі опускалися, коли ти повністю витискаєш штангу над головою.

4. Станова тяга зі штангою

Станову тягу зі штангою по праву можна назвати присіданням зі штангою. Штанга – це пристосування, яке дозволяє тобі стояти всередині штанги безпосередньо між обома вагами, тримаючись за паралельні ручки. Такий рух безпечніший для спини та суглобів і стає гібридом між традиційним присіданням зі штангою та тягою.

Зосередьтеся на тому, щоб тримати грудну клітку під кутом 45 градусів або вище протягом усього руху, і стежте, щоб стегна не вистрілювали вгору на початку руху,

– зауважив експерт.

5. Спринти

Спринт – це чудова вправа для всього тіла, яка дає необхідний рівень стимулу, щоб побачити ефект підвищення тестостерону.

Я рекомендую 50-метрові спринти з 30-секундним відпочинком між підходами, загалом від 5 до 15 повторень, залежно від вашого поточного рівня фізичної підготовки,

– пропонує тренер.



З допомогою спринту теж можна прокачати рівень тестостерону / Фото Freepik

Спринт – це дуже сильне навантаження. Тому до цього слід бути готовим. Не вимагай від себе надто багато, щоб не нашкодити власному ж здоров'ю.

Варте уваги Приділяй менше часу, щоб отримати більший результат: три способи скоротити своє тренування

Виконуй і ти ці вправи. З їхньою допомогою можна буде природним чином наростити рівень тестостерону. Але пам'ятай, що виконувати дисципліни потрібно з розумом. Не нашкодь собі у гонитві за результатами.