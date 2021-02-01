Мы не устаем напоминать тебе о том, что секс – не только очень приятное, но и полезное занятие. С его помощью можно не только снять стресс, но и побороть бессонницу. К твоему вниманию 5 лучших секс-поз, которые укрепят твой сон.

Источник: GQ

Ты, конечно же, можешь попробовать побороть бессонницу с помощью медитативных техник . Но гораздо лучше справляться с ней, занимаясь сексом. Эти 5 секс-поз позволят не только получить максимум удовольствия, но и сделают твой сон крепким и здоровым!

Это интересно 5 вещей, которые стоит сделать сразу после секса

Психолог Синди М. Местон, директор психофизиологической лаборатории Университета штата Техас, сказала, что во время оргазма выделяется гормон пролактин, который помогает лучше спать. Она также добавила, что не слишком активный секс – отличный способ побороть бессонницу. А вот от активных сексуальных игр перед сном лучше отказаться.

5 секс-поз, которые укрепят твой сон

1. Ложки

В этом положении вы не слишком активны. Ты пристраиваешься сзади своей партнерши и выполняешь плавные колебания. Эта простая секс-поза имеет то преимущество, что вы можете не только легко достичь оргазма, но и не слишком изнурять себя после и так непростого рабочего дня.

2. Лицом к лицу

Эта сексуальная позиция требует, чтобы ты со своей партнершей лежали лицом к лицу. Закинь на ее талию свое бедро, чтобы комфортнее было двигаться во время секса. Эта позиция мягкая, а также дарит максимум интимности. Более того, ты можешь активно использовать еще и руки, губы и язык.



Эта позиция очень интимная и дарит удовольствие / Фото Unsplash

3. Цветок лотоса

Ты должен сесть на кровать, скрестив ноги. Твоя партнерша садится тебе на колени. Эта сексуальная позиция очень расслабляет. Также она позволяет достичь глубокого проникновения, чтобы подарить яркий оргазм.

Читай также Эксперты назвали 6 признаков того, что ты – настоящий ас в сексе

4. Медленная всадница

Ты ложишься на спину, а твоя любимая седлает тебя сверху. А теперь она прижимается к твоему телу, обнимая тебя. Твоя же задача – делать плавные колебательные движения, даря удовольствие себе и партнерше. В отличие от традиционной всадницы, в этой позиции вы не утомляетесь, ведь нагрузка значительно меньше.

5. Миссионерская поза

Эта сексуальная поза самая простая, но она может быть очень эффективной. Более того: она не требует определенной акробатики в постели, что позволяет заниматься сексом в этой позиции даже после тяжелого рабочего дня.



Занятия сексом выделяет гормоны, которые способствуют крепкому и здоровому сну / Фото Unsplash

По нашему мнению, секс – лучшее окончание дня. Но это вовсе не значит, что нужно изнурять себя и свою партнершу. Лучше сосредоточиться на медленном и чувственном сексе, который не только подарит удовольствие, но и позволит быстрее уснуть. Идеальное комбо. Поэтому занимайтесь любовью, ведь вы этого достойны!