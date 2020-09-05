Осіння хандра може збити тебе з ніг. Але ми то знаємо, як боротися з нею. І було б справжнім гріхом, якби ми тримали у секреті справжні чоловічі способи побороти осінню хандру. Гайда разом з нами позбуватися відчуття пригніченості, пов'язаного з закінченням літа.

Якщо початок осені спровокував у тебе погіршення настрою – не засмучуйся. З цим можна поборотися за допомогою одного з цих дієвих способів. Читай на Men 24 про справжні чоловічі способи побороти осінню хандру та повернути своєму життю барви!

Візьми на озброєння

Кава з вогником: рецепти алкогольних кавових напоїв

Займись рибальством

Якщо влітку похід на рибалку був справжнім випробуванням, адже уже з самого ранку припікало сонце, то осінь буквально створена для цього процесу. Рекомендуємо збиратися разом з друзями та вибиратися, аби половити рибу, вести душевні розмови та просто весело проводити час.

Також можна ходити рибалити наодинці. Це заняття дозволить розслабитися та відволіктися від буденних турбот.

А улов принесе не лише позитивні емоції, а й допоможе приготувати щось смачненьке ввечері. Ми вже просто відчуваємо аромат ухи, який витає у повітрі.

Немає нічого кращого, ніж смачна уха після риболовлі / Фото theworldnews

Сходи у баню

Ще одне круте та корисне заняття, яке дозволить приборкати осінню хандру. Знову ж таки, клич друзів і відправляйся у баню, аби розслабитися та набратися позитивних емоцій. Крім того, такі процедури позитивно вплинуть на твоє здоров'я та допоможуть запобігати появі застудних захворювань.

Похід у баню – це про ідеальне поєднання хорошої компанії та процедур, які дозволяють позбутися стресу та негативних емоцій. А ще у бані до біса тепло, що особливо актуально в холодні осінні вечори.

Похід у баню дозволяє розслабитися та зняти стрес / Фото istock

Читай також

Як зняти стрес: круті і божевільні методи, якими користуються у світі

Тягай залізо

Кажуть, похід у спортзал дозволяє позбутися негативних думок, які здатні пригнічувати тебе. Воно й не дивно, адже концентрація на процесі та досягнення бажаного результату дозволять тобі не забивати собі голову дурницями. Крім того, у спортзалі можна познайомитися з крутими людьми, які надихнуть тебе на нові звершення.

Якщо "залізо" – не твоє, то можеш спробувати нарешті почати бігати щоранку. Насолоджуйся часом, проведеними наодинці, прислухайся до звуків природи та не забувай про те, що фізичні вправи позитивно впливають на твоє самопочуття.

Похід у спортзал дозволяє швидко позбутися хандри / Фото pixabay

Якщо ж осіння хандра тебе геть зовсім не діймає – це не причина відмовлятися від цих крутих способів розвіятися. Насолоджуйся крутою компанією, приємним і цікавим процесом, тож гайда набирати друзів і збиратися назустріч пригодам!