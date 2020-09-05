Осенняя хандра может сбить тебя с ног. Но мы то знаем, как бороться с ней. И было бы настоящим грехом, если бы мы держали в секрете настоящие мужские способы побороть осеннюю хандру. Айда с нами избавляться от чувства подавленности, связанного с окончанием лета.

Если начало осени спровоцировало у тебя ухудшение настроения – не огорчайся. С этим можно побороться с помощью одного из этих действенных способов. Читай на Men 24 об истинных мужских способах побороть осеннюю хандру и вернуть своей жизни краски!

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Сходи на рыбалку

Если летом поход на рыбалку был настоящей п ы ткой, ведь уже с самого утра припекало солнце, то осень буквально создана для этого процесса. Рекомендуем собираться с друзьями и выбираться, чтобы половить рыбу , вести душевные разговоры и просто весело проводить время .

Также можно ходить рыбачить в одиночку. Это занятие позволит расслабиться и отвлечься от будничных забот .

А улов принесет не только положительные эмоции, но и поможет приготовить что-то вкусненькое вечером . Мы уже просто чувствуем аромат ухи, который витает в воздухе.

Нет ничего лучше, чем вкусная уха после рыбалки / Фото theworldnews

Сходи в баню

Еще одно крутое и полезное занятие, которое позволит обуздать осеннюю хандру. Опять же, зови друзей и отправляйся в баню, чтобы расслабиться и набраться положительных эмоций. Кроме того, такие процедуры положительно повлияют на твоё здоровье и помогут предотвращать появление простудных заболеваний .

Поход в баню – это об идеальном сочетании хорошей компании и процедур, которые позволяют избавиться от стресса и негативных эмоций. А еще в бане чертовски тепло, что особенно актуально в холодные осенние вечера.

Поход в баню позволяет расслабиться и снять стресс / Фото istock

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Таскай железо

Говорят, поход в спортзал позволяет избавиться от негативных мыслей, которые способны подавлять тебя. Оно и неудивительно, ведь концентрация на процессе и достижения желаемого результата позволят тебе не забивать себе голову ерундой. Кроме того, в спортзале можно познакомиться с крутыми людьми , которые вдохновят тебя на новые свершения.

Если "железо" – не твоё, то можешь попробовать наконец-то начать бегать по утрам . Наслаждайся временем, проведенными в одиночестве, прислушайся к звукам природы и не забывай о том, что физические упражнения положительно влияют на твоё самочувствие.

Поход в спортзал позволяет быстро избавиться хандры / Фото pixabay