Осенью дни становятся короче, ночи холоднее, а подниматься из-под теплого одеяла становится все труднее с каждым днем. Но ты не можешь отправиться в осенне-зимнюю спячку (а так хотелось бы). Именно поэтому мы делимся с тобой несколькими способами побороть усталость осенью.

Итак, что нужно сделать, чтобы побороть осеннюю усталость, читай на Men 24 .

Возьми на вооружение Как побороть осеннюю хандру: три крутые мужские методы

1. Больше солнца

Если ты привык к летнему солнышку, то нет ничего удивительного в том, что осенняя мрачность выбивает тебя из колеи. Но это не причина расстраиваться, включать лампы и притворяться, что ты – на Бали. Просто научись пользоваться моментом, когда заветное солнце все же есть.

Не сиди с закрытыми шторами целые дни дома и в офисе. Если ты работаешь, то отдавай предпочтение рабочему месту у окна. Оно все же светлее.

И не забывай при каждой обеденного перерыва выходить на улицу, чтобы подышать воздухом . Вполне вероятно, что еще и солнышком сможешь полюбоваться. Если, конечно же, не льет целый день.



Старайся работать как можно ближе к окну / Фото pixabay

2. Здоровый сон

Понятное дело, что осенью ты хочешь спать больше, а сон твой становится крепче. Здесь нет ничего удивительного, ведь организм подстраивается под меньшее количество света и не видит смысла тебя дергать раньше, чем нужно. Но это организм. Ты же осенью отдаешь предпочтение не прогулкам с друзьями, а запойному просмотру сериалов, из-за чего твой сон уже не является здоровым и крепким.

Помни о том, что важно спать 7 – 9 часов в день . В спальне должно быть прохладно. Света не должно быть, чтобы организм мог полноценно отдыхать.

3. Тренировка

Ничто так не борется с осенней усталостью как спорт. Казалось бы, что мы здесь какой-то откровенный бред пишем. А вот и нет. Просто не нужно таскать "железо" и истощать свой организм. А вот будить его нужно еще как.

Достаточно лишь 150 минут легкой активности на неделю , чтобы получить положительный результат. Более того, тебе настолько понравятся изменения, которые происходят с организмом, что ты будешь находить силы для того, чтобы выйти на утреннюю пробежку или поплавать в бассейне.



Устраивай себе утренние пробежки / Фото pixabay

4. Расслабься наконец

Вот не нужно вечно ныть, что тебя утомило все: работа, семья, любимая. Список можем продолжать вечность. Остановись и определись, не много ли ты на себя взял за последнее время? Планирование зимнего отпуска, активное приготовления ко дню рождения друга, 55- ы й проект на работе. Эй, достаточно нагребать на себя вагон дел, чтобы потом страдать.

Научись наконец ставить все на паузу. Возьми полноценный выходной, который ты проведешь без гаджетов.

Поезжай куда спонтанно в Карпаты или сходи с друзьями в сауну. Сделай перезагрузку. Также можешь использовать свои методы расслабления: чтение, просмотр хорошего кино или физическая активность.

5. Правильное питание

Как-то так уж повелось, что усталость равна плохому и неправильному питанию. Ты ешь на ходу, зачастую заходишь в фастфуды и совсем забываешь о том, что продукты должны не только насытить организм, но и принести пользу. Неудивительно, что ты будешь чувствовать себя усталым, если в твоем рационе сплошные жиры и быстрые углеводы.

Не забывай об овощах и фруктах: сейчас можно готовить крутые блюда из тыквы (стоит копейки), полезной будет и свёкла (не только для борща и "Шубы"), а также бобовые. Также добавь в рацион крупы и злаки. Ну и не забывай о белке, который содержится не только в отварной куриной грудинке.



Помни о полезном и сбалансированный рацион / Фото pixabay

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