Бег – один из самых популярных физических активностей. О нем сейчас не говорит только ленивый. Но если ты еще не начал ежедневно бегать – не огорчайся. Men 24 расскажет тебе, как начать бегать и не травмироваться. Айда с нами вырабатывать новую крутую привычку.

Казалось бы, что сложного в беге? Берешь и бежишь. А вот и нет. К этой физической активности нужно подойти максимально ответственно, если ты хочешь не только достичь желаемого результата, а и не травмироваться.

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1. Выбери подходящую обувь

Правильная спортивная обувь – половина успеха. Хорошие и качественные кроссовки для бега должны иметь хорошую амортизацию, а также выпускать лишнее тепло. Не стоит забывать и о том, что кроссовки для бега должны поддерживать твою ногу, чтобы минимизировать травматизм. Рекомендуем выбирать обувь для бега не в сети. Тебе лучше проконсультироваться с продавцом, а также примерить не одну пару, чтобы выбрать именно ту, которая будет идеально сидеть на твоих ногах.



Хорошая спортивная обувь позволит бегать с комфортом / Фото Unsplash

2. Поставь себе цель

Хуже всего, что ты можешь сделать – не поставить себе цель. Можешь, например, запланировать пробежать полумарафон. Понятное дело, что сразу это делать не стоит даже наиболее здоровому человеку. Но если ты будешь регулярно бегать, и каждый день увеличивать дистанцию, то у тебя будут все шансы справиться с поставленной перед собой задачей.

Устанавливай себе также и малые цели, чтобы ты мог достигать их и переходить к следующему уровню.

3. Не перестарайся

Еще одна проблема тех, кто начинает бегать: стремление выполнить сразу же сложную задачу. Помни, что отсутствие желаемых результатов может помешать достижению прогресса. Поэтому тебе нужно трезво оценивать возможности собственного тела. Иначе есть все шансы, что новые кроссовки для бега лежать в уголке шкафа без дела.



Не стоит пытаться изнурять свой организм / Фото Unsplash

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4. Месячная программа

Это очень популярный среди тренеров формат. Сама программа разбита на недели. На первой неделе желательно выполнять две 30-минутные пробежки, чередуя 2 минуты бега и 1 минуту ходьбы. Третья пробежка на 45 минут. В ней ты тоже чередуешь бег с ходьбой.

На вторую неделю желательно чередовать 3 минуты бега и 1 минуту ходьбы. А на третьей – 4 минуты через 1 в первый день. На следующий день 10 минут бега и 5 минут ходьбы. Третий день – 10 минут ходьбы для разминки, а затем 20 минут бега. В заключение еще 10 минут ходьбы.

Четвертая неделя: после 4 минут разминки и растяжки чередуй 5 минут ходьбы, 30 минут непрерывного бега и еще 10 минут ходьбы. На следующий день чередуй 35 минут непрерывного бега в том же формате, что и в первый день. На третий день выполни уже 40 минут бега.

Конечно, не нужно с секундомером бегать. Просто помни о том, что с каждой тренировкой количество минут бега должно только расти, а не сокращаться. Только так ты сможешь достичь желаемого результата.

Бег – не только чрезвычайно популярный во всем мире. Он еще и безумно полезен для твоего здоровья. Тем более физическая активность однозначно не будет лишней. Поэтому поставь себе цель пробежать полумарафон, и уверенно двигайся к ее воплощению в жизнь. У тебя все получится!