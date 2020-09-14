С современным темпом жизни хватает времени разве что на прочтение телеграм-каналов и ленты соцсетей. Впрочем, толку от всего этого не слишком много. Если ты давно поставил себе цель взяться за прочтение большого по объему романа, то наши советы помогут это воплотить в жизнь. Расскажем, как без боли и слез приучить себя читать ежедневно.

Читать ежедневно чрезвычайно важно, ведь так растет твой словарный запас, развивается воображение, а также ты имеешь все шансы избавиться от стресса, накопившегося в течение всего рабочего дня. На Men 24 мы поделимся несколькими хитростями, которые приучат тебя читать каждый день.

Это интересно

Как повысить производительность на работе: 5 эффективных методов

1. Определись с объемом

Конечно же, хочется читать по 100 страниц в день, но с таким подходом приучить себя к регулярному чтению не получится. Попробуй сократить количество раз так в десять. Таким образом перед тобой будет стоять реальная задача в 10 страниц текста в день.

Такой подход не вызовет стресс и не оттолкнет от прочтения . Тем более во время прочтения хорошей книги ты явно будешь читать больше страниц за один подход.



Задай себе комфортное количество страниц, которые ты прочитаешь за день / Фото pixabay

2. 21 день привычки

Говорят, привычка вырабатывается в течение 21 дня. Поэтому твоя задача на этот промежуток времени не нарушать свое обещание. 10 страниц так 10 страниц. Можно больше, а вот меньше – нет! Если ты обнаружил, что этого количества недостаточно – можешь плавно увеличивать его.

Казалось бы, 10 страниц – скромное количество. Но за эти 3 недели ты прочитаешь не менее 210 страниц , а это уже серьезный подход, который позволит за месяц "съедать" по одной книге.



Старайся в течение 21 дня читать ежедневно / Фото pixabay

3. Список литературы

Готовы поспорить, что в твоем доме есть хотя бы несколько книг, которые уже давно ждут на то, чтобы ты за них наконец взялся. Вот их добавить в список литературы нужно в первую очередь. Если же оказалось, что ты такое не читаешь – подари их кому-то. Освободи немного места.

Сам же список литературы нужен для того, чтобы ты четко и дисциплинированно его придерживался . Так ты прочитаешь значительно больше, ведь уже знаешь, за какую книгу возьмешься в следующий раз.



Составь список литературы / Фото pixabay

Возьми на вооружение

Как достичь цели: 3 закона настоящего мужчины

4. Читай в удовольствие

Не все то бестселлер, что так называется. Определись с тем, какой жанр тебе нравится. Так ты уже существенно сократишь круг. Если читаешь электронные книги – сначала берись за пробную версию, а потом уже покупай книгу. Вполне вероятно, что первые 20 страниц тебя не поразят.

Представь, что книга – твой любимый сериал . И каждый день ты ожидаешь на выход новой серии. Вот именно с таким энтузиазмом и вдохновением нужно браться за чтение.



Получай удовольствие от чтения / Фото pixabay