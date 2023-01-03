На щастя, його подолати допоможе справжній профі. Бодибілдер Маркус Філлі вирішив дати кілька порад. Якщо взяти їх на озброєння, то можна дуже скоро стати кращою версією себе вчорашнього.

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Від бейсболу, футболу та гольфу до бодибілдингу та кросфіту – у фітнесі я пройшов купу кролячих нір. Але якщо ви хочете наростити та зберегти м'язи, ви можете зробити це набагато швидше та простіше, уникнувши деяких помилок, які я зробив на цьому шляху,

– каже Філлі.

1. Не розпорошуйся

Його перша пропозиція – зосередитися на своїх цілях і уникати того, що він називає синдромом блискучого предмета.

Коли я починав займатися спортом, я хотів займатися усім,

– зазначив він.

Філлі додав, що прагнув мати сталевий прес, круто грати у футбол. Він хотів усього й відразу. І це стало причиною значно повільнішого прогресу. Бодибілдер зазначає, що його шлях був би ефективнішим, якби за один раз він зосереджувався на одній цілі.

2. Потурбуйся про інтенсивність

Крім того, Філлі рекомендує тренуватися достатньо інтенсивно. Це дозволить досягнути своїх цілей. Але не настільки інтенсивно, щоб не перейти до перетренованості.

Одна з найскладніших речей, які потрібно навчитися під час силових тренувань, – правильна кількість зусиль. Надто мало, і ви витрачаєте свій час. Занадто багато, і ви ризикуєте отримати травму або не зможете добре відновитися,

– додав він.

Бодибілдер дав кілька порад для тих, хто хоче тренуватися: дивися відео

3. Приділяй увагу харчуванню

Важливо переконатися, що ти їси достатньо, щоб підтримувати всю важку роботу у тренажерному залі.

Однією з найбільших помилок, яких я зробив, було обмеження споживання калорій до серйозного дефіциту, намагаючись наростити чисту м'язову масу,

– зазначив Філлі.

За словами тренера, якщо у тебе є зайвий жир, якого потрібно позбутися, дефіцит калорій буде лише частиною процесу. Але це не означає, що ти завжди маєш бути в дефіциті. У якийсь момент нарощування м'язів і сили вимагатиме адекватного харчування.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою твоя подорож назустріч тілу своєї мрії може бути коротшою. Гарантуємо, тобі сподобається результат, і ти не захочеш зупинитися.

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