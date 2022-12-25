Не виключено, що достатньо буде лише внести корективу у кінцівку тренування. З допомогою цього можна буде спалити максимум калорій і досягнути бажаного результату.

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Як спалити зайвий жир

Персональний тренер Тім Лю поділився різними рекомендаціями. Одну з них ми і підсвітимо. Мовиться про те, що потрібно приділяти максимум уваги кінцівці тренування.

Що ти робиш, щоб відновитися після вправ і трохи охолодити тіло? Можливо, тобі це не спадало на думку, але одне із занять, яке ти можеш робити, – коротка прогулянка на біговій доріжці.

Низька швидкість руху дозволяє розслабити тіло і, таким чином, фіналізувати тренування. Але щоб досягнути максимального результату, слід трішки підняти кут нахилу. І це дозволить спалювати зайвий жир.

І ця хитрість має право на існування. Адже це один зі способів підвищити інтенсивність й ефективність вправи. У цьому випадку ходьба дозволить не лише плавно завершити тренування. Ходьба з підйомом – можливість позбутися зайвих калорій. Причому ти можеш навіть не підозрювати про це.

Тренери рекомендують встановлювати кут нахилу у межах 5 – 15%. Усе залежить від рівня твоєї фізичної підготовки. А приділяти такій "прогулянці" слід 10 – 15 хвилин. Головне – підтримувати хороший тон. Але важливо, щоб це була саме прогулянка, а не біг.



Завершувати тренування варто "прогулянкою" на біговій доріжці / Фото fxquadro

Ми, звичайно ж, не можемо гарантувати, що такий підхід дозволить тобі миттєво схуднути. Але ми переконані, що такий фінал тренування однозначно позитивно вплине на кінцевий результат. І ти просто не захочеш зупинятися на досягнутому, працюючи над кращою версією себе вчорашнього.

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