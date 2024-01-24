Але ти можеш працювати над собою і досягати хороших результатів, якщо знаєш, як зробити перші кроки, які гарантують успіх і, перш за все, вбережуть тебе від травм. Травмуватися дуже легко в будь-якому віці, але якщо додати до цього втрату еластичності тканин, то шанси ще більше зростають.

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На щастя, тренерка та співзасновниця мадридського центру Reto48 Сара Альварес поділилася кількома порадами, які допоможуть почати тренуватися після 40 років і нарешті стати м'язистим набагато легше, безпечніше та продуктивніше.

Перш за все, перевір своє здоров'я

Це дійсно повинно бути обов'язковим у будь-якій віковій групі, але ніколи не варто забувати про це. Тобі слід подумати, чи були у тебе раніше якісь патології і як вони можуть вплинути на тренування (якщо є певні речі, які ти не міг або не повинен робити), чи є у тебе старі травми, і, звичайно, який твій поточний рівень фізичної підготовки.

Роби силові тренування, але роби це з розумом

Ти повинен займатися силовими тренуваннями, іншого варіанту немає. Адже це єдине, що допоможе тобі стати здоровішим з роками, але це не означає, що ти можеш викластися на повну з першого дня.

Як каже Альварес, відбувається втрата еластичності, тому "збільшення ваги повинно відбуватися більш прогресивно і поступово". Вона рекомендує виконувати кожну вправу до локального виснаження залучених м'язів і керуватися часом виконання вправи.



Підходь до силових тренувань з розумом / Фото freepik

Тренуй усе тіло

Хороше силове тренування повинно включати всі основні групи м'язів твого тіла. Не роби ізольованих вправ і не нехтуй певними ділянками тіла на початку.

У міру того, як ти прогресуєш і покращуєш свій фізичний стан, інтенсивність тренувань може зростати, тому тобі слід зменшити кількість виконуваних вправ, щоб зберегти інтенсивність тренування і отримати необхідний стимул для подальшого збільшення м'язової сили,

– підсумовує вона.

Повільно і впевнено

Якщо ти не можеш тренуватися 5 днів на тиждень, нічого страшного, приділи їм 3, але дотримуйся цього режиму. Тіло відновлюється по-різному, і пам'ять у нього не однакова, тому як ніколи раніше, ти повинен бути послідовним.

Будь реалістом, не став собі більше тренувальних днів на тиждень, ніж ти можеш зробити, і встанови собі фіксований – і нерухомий – графік, щоб щоденні ускладнення не заважали,

– каже експертка.

Таким чином ти виробиш звичку і будеш тренуватися повільно, але впевнено, що є найважливішим.

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Так, у 40 років буде значно складніше почати працювати над своїм тілом. Але "складніше" не означає неможливо. Відтак, ми закликаємо не лінуватися та пробувати. Пам'ятай, що малими кроками ти рухаєшся до великої цілі. Тому не зупиняйся на шляху!

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.