Но ты можешь работать над собой и добиваться хороших результатов, если знаешь, как сделать первые шаги, гарантирующие успех и, прежде всего, уберегут тебя от травм. Травмироваться очень легко в любом возрасте, но если прибавить к этому потерю эластичности тканей, то шансы еще больше растут.

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К счастью, тренер и соучредитель мадридского центра Reto48 Сара Альварес поделилась несколькими советами, которые помогут начать тренироваться после 40 лет и наконец стать мускулистым гораздо легче, безопаснее и продуктивнее.

Прежде всего, проверь свое здоровье

Это действительно должно быть обязательным в любой возрастной группе, но никогда не следует забывать об этом. Тебе следует подумать, были ли у тебя раньше какие-то патологии и как они могут повлиять на тренировку (если есть определенные вещи, которые ты не мог или не должен делать), есть ли у тебя старые травмы, и, конечно, какой твой текущий уровень физической подготовки.

Делай силовые тренировки, но делай это с умом

Ты должен заниматься силовыми тренировками, иного варианта нет. Ведь это единственное, что поможет тебе стать здоровее с годами, но это не значит, что ты можешь выложиться на полную с первого дня.

Как говорит Альварес, происходит потеря эластичности, поэтому "увеличение веса должно происходить более прогрессивно и постепенно". Она рекомендует выполнять каждое упражнение до локального истощения вовлеченных мышц и руководствоваться временем выполнения упражнения.



Подходи к силовым тренировкам с умом / Фото freepik

Тренируй все тело

Хорошая силовая тренировка должна включать в себя все основные группы мышц твоего тела. Не делай изолированных упражнений и не пренебрегай определенными участками тела в начале.

По мере того как ты прогрессируешь и улучшаешь свое физическое состояние, интенсивность тренировок может возрастать, поэтому тебе следует уменьшить количество выполняемых упражнений, чтобы сохранить интенсивность тренировки и получить необходимый стимул для дальнейшего увеличения мышечной силы.

– заключает она.

Медленно и уверенно

Если ты не можешь тренироваться 5 дней в неделю, ничего страшного, удели им 3, но соблюдай этот режим. Тело восстанавливается по-разному, и память у него не одинакова, потому как никогда раньше ты должен быть последовательным.

Будь реалистом, не ставь себе больше тренировочных дней в неделю, чем ты можешь сделать, и установи себе фиксированный – и неподвижный – график, чтобы ежедневные осложнения не мешали,

– говорит эксперт.

Таким образом ты выработаешь привычку и будешь тренироваться медленно, но уверенно, что самое важное.

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Да, в 40 лет будет значительно сложнее начать работать над своим телом. Но "сложнее" не значит невозможно. Следовательно, мы призываем не лениться и пробовать. Помни, что малыми шагами ты двигаешься к большой цели. Поэтому не останавливайся на пути!

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