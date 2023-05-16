Водночас зазначаємо, що мовиться про розумне схуднення. Ти не втратиш надзвичайно багато зайвих кілограмів. Але разом з тим не матимеш негативних наслідків для свого здоров'я, пов'язаних зі стрімкою втратою ваги.

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"Схуднути "безпечно" означає зробити це у спосіб, який є стійким, здоровим і не ставить під загрозу ваше фізичне або психічне здоров'я", – каже Ерін Кенні, доктор медичних наук, засновниця Nutrition Rewired.

Є різні способи скинути останні надокучливі кілограми, не проводячи щодня по кілька годин у спортзалі та не харчуючись лише відвареною курячою грудкою з гречкою. Врешті-решт, схуднення – це все про калорії, які ти споживаєш, та калорії, які ти спалюєш.

Це проста математика: За даними клініки Майо, щоб втратити один кілограм жиру, ти повинен відчувати дефіцит калорій на рівні 7 000 калорій. Калорії швидко накопичуються, але це також означає, що їх можна швидко прибрати. Здорова швидкість втрати ваги становить близько пів кілограма на тиждень, або близько 500 калорій на день.

Невеликі зміни можуть допомогти прибрати ці калорії. Ось 4 способи зробити це безпечно.

1. Їж продукти з мінімальною обробкою

Натуральні продукти легше розщеплюються організмом, ніж більш оброблені. Крім того, деякі з них містять більше непотрібних калорій, ніж їхні натуральні аналоги.



Віддай перевагу продуктам з мінімальною обробкою / Фото freepik

Оцініть свою їжу і подивіться, чи схожа вона на те, що ви бачите в природі. Якщо ні, то, швидше за все, вона оброблена, а це може бути проблематично для регулювання ваги,

– каже експертка Коді Стенфорд.

2. Прислухайся до сигналів голоду

Це здається інтуїтивним, тому що так воно і є. Їж, коли ти голодний, і не їж, коли ти не голодний. Але іноді ми надмірно аналізуємо наші сигнали голоду. Ми можемо намагатися почекати з їжею, коли ми голодні, щоб обмежити калорії. Або ж, відчуваючи голод, ми переоцінюємо свій голод і з'їдаємо занадто багато, що призводить до переповнення шлунку і дискомфорту.

Найкраще, що ми можемо для себе зробити, – це визнати наші сигнали голоду і підкорятися їм, наскільки це можливо, каже Коді Стенфорд. Коли ти голодний, їж. Коли ти не голодний, не їж. Наші сигнали голоду – пряме повідомлення про те, чого потребує наш організм – тож прислухайся до них, але не думай про них занадто багато.

3. Водний баланс

Це напій життя і (очевидно) втрати ваги. Підтримання організму в гідратованому стані допомагає у багатьох аспектах твого здоров'я і може допомогти, коли ти намагаєшся скинути кілька кілограмів. Вживання води під час і після їжі допоможе тобі почуватися ситими довше, що позбавить тебе від необхідності перекушувати протягом дня. Це також може допомогти прискорити метаболізм, що змусить тебе спалювати більше калорій за день.



Важливо підтримувати водний баланс / Фото freepik

4. Додай активності

Кенні та Коді Стенфорд кажуть, що варто знайти невеликі способи додати додаткової активності у свій день.

Піднятися сходами замість ліфта, припаркуватися якомога далі від входу або піти на прогулянку під час обіду – все це може призвести до більшої рухливості протягом дня,

– каже Кенні.

Додаткова активність допоможе тобі спалити більше калорій за день. Як ми вже говорили вище, маленькі зміни можуть призвести до великих наслідків.

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Пам'ятай, що худнути потрібно з розумом. Якщо ти намагатимешся позбутися зайвої ваги надто швидко, то це однозначно матиме негативні наслідки для твого здоров'я.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.