Заметь, это не просто вопрос уменьшения потребления пищи. Ведь этот пункт не предполагает, что ты лучше начнешь питаться. Здесь скорее говорится об осознанном подходе к покупке того, что впоследствии появится на твоей тарелке.

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Эксперты Гарвардского медицинского журнала всегда готовы предложить советы по здоровому образу жизни. На этот раз специалист по питанию дал несколько советов, как научиться питаться здоровой пищей. Нелегко составить меню из многих различных ингредиентов, но у эксперта по питанию Нэнси Оливейра есть решение.

Здоровое питание начинается с покупок

Совершая покупки, соблюдай такое правило: выбирай 2 фрукта и 2 овоща разных цветов, объясняет Нэнси Оливейра из Гарварда, а затем 2 вида нежирного белка (рыба, курица, индейка или веганские варианты). Ты можешь брать то, что тебе больше нравится, независимо от того, свежая это еда, замороженная или консервированная.



Положи в корзину два фрукта и два овоща разных цветов / Фото freepik

После того, как фрукты, овощи и нежирные белки будут в твоей тележке, ты должен выбрать 2 вида растительных белков (бобовые, орехи, тофу, веганское мясо...), которые также могут храниться в течение длительного времени. Затем 2 вида цельнозерновых круп (рис, киноа, макароны, гречка...) и, наконец, 2 молочных продукта (йогурт, молоко, творог...).

С каждым из этих ингредиентов ты можешь приготовить всевозможные блюда на 7 дней, которые будут полезны, вкусны и не слишком жирны. Ты можешь применить то же правило, варьируя блюда, то есть 2 разных продукта в каждой категории. Поскольку ты можешь выбирать между свежими, консервированными или замороженными продуктами, вариантов для фруктов, овощей или рыбы множество.



У тебя будет набор продуктов для приготовления сбалансированных блюд.

Благодаря этому методу ты не забудешь, за чем пришел, когда столкнешься с большим количеством вариантов. И ты можешь готовить то, что хочешь каждый день, или то, что готовится быстрее всего. Потому что правильное питание больше никогда не должно быть головной болью и причиной для страданий.

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