Если тебе кажется, что лидеры крупных компаний отдыхают и каждое утро пьют шампанское, то это совсем не так. Они живут в извечном стрессе. Поэтому знают способы, как избавляться от негативных эмоций и бороться с трудностями. Ими мы поделимся с вами на Men 24.

Рассказываем в новом материале Men 24 , как успешные мужчины преодолевают стресс. Возьми на вооружение!

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Билл Гейтс, Microsoft

Ни для кого не секрет, что Билл Гейтс обожает читать. Неудивительно, что именно это занятие позволяет ему избавляться от негативных эмоций в конце дня. Изданию The Seattle Times он как-то рассказал, что пытается каждый вечер хотя бы час посвящать чтению.



Билл Гейтс рекомендует каждый вечер посвящать время чтению / Фото gettyimages

Во время интервью Fortune Гейтс отметил, что проще относиться к вещам он научился в Уоррена Баффета, своего старого товарища. Основатель Microsoft рекомендует избавиться суеты. После этого сосредоточиться на задании будет значительно проще.

Тим Кук, Apple

Генеральный директор Apple рекомендует всем стараться оставаться положительными, а также научиться избавиться от шума, с которым каждому приходится иметь дело. Он добавил, что чрезвычайно утомительное занятие – слушать всех постоянно.



Тим Кук рекомендует иногда избавляться шума вокруг / Фото gettyimages

"Сегодня в мире много циников, и вы должны от них отстраниться, – сказал он. – Потому что если этого не сделать, они станут опухолью в вашем мозгу, в вашем мышлении, – и вы начнете думать, что чего-то не сможете, или жизнь – плохая".

Илон Маск, Тесла

Изобретатель Маск – наглядный пример того, что нужно следовать за своей мечтой. И хотя в 2008 году мировая экономика переживала не лучшие времена, а Tesla боролась за место под солнцем, его это не останавливало. Во время саммита в Дублине Маск рассказал, что предприниматели в Кремниевой долине не боятся неудач.



Маск призвал не бояться неудач, ведь страх исчерпывающийся / Фото gettyimages

"Страх исчерпывающийся, надежда – нет. Мы боимся неудачи, но это не мешает нам пробовать, люди должны игнорировать страх, если он иррационален. И даже если он обоснован, и ставки высоки, все равно стоит продолжать" , – отметил Маск.

Джефф Безос, Amazon

Миллиардер рекомендует сначала определить проблему, взять ее под свой контроль и начать движение вперед. Чтобы ее устранить.

"Стресс, прежде всего, возникает потому, что вы не принимаете меры относительно того, что можете контролировать, – сказал Джефф Безос в одном из интервью. – Как только я идентифицирую проблему, делаю первый телефонный звонок, посылаю первое электронное письмо, делаю все, что нужно для того, чтобы решить эту ситуацию. Даже если она не будет решена, сам факт, что мы обращаемся к ней, резко снизит любой стресс".



Джефф Безос рекомендует определить источник проблемы, а потом браться за нее / Фото gettyimages

Стрессы окружают нас всегда и везде. Твоя же задача – уметь обуздывать их. Не зацикливайся на негативных эмоциях, и у тебя однозначно все получится!