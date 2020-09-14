Попасть в ее френдзону чрезвычайно просто. Для этого не нужно практически ничего делать. Но как же перестать быть просто ее другом? Попробуем разобраться в способах, которые помогут покинуть френдзону.

Часто бывает так, что в наши френдзон ы попадают люди, с которыми мы могли бы строить счастливые и крепкие отношения. Что же делать, если в сети "вечной дружбы" попал и ты? Читай на Men 24 способы, которые помогут покинуть френдзону.

Возьми на вооружение

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1. Меняйся. Френдзона дает тебе одно существенное преимущество: ты знаешь больше о ее предпочтениях и можешь действовать соответственно. Попробуй изменить свой стиль, а также привычки. В общем, делать все то, что она ищет в потенциальном новом партнере.



Попробуй стать похожим на тех, с кем она хотела встречаться / Фото pixabay

2. Сокращай дистанцию. Это не значит, что нужно наглеть и переходить к жарким объятиям и поцелуям. Ты можешь делать какие-то милые вещи, которые она однозначно оценит: вытри пенку с латте на ее носу или поправь волосы. Но действуй с максимальной осторожностью, чтобы не перегнуть палку в самый неподходящий момент.

3. Отказывайся от встреч. Это нужно делать хотя бы иногда. Таким образом она будет успевать соскучиться за тобой и еще больше хотеть увидеться. Кроме того, такие паузы позволяют ей задуматься над тем, какую роль ты играешь в ее жизни. Но и здесь не стоит злоупотреблять своим положением. Чрезмерная недоступность может стать причиной того, что в ее кругу общения появится кто-то еще.



Иногда нужно отказываться от встреч, чтобы она по тебе скучала / Фото pixabay

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4. Ты – мужчина. Старайся общаться с ней не как друг, а как настоящий мужчина. А то может быть такое, что в тебе она видит гей-подругу, поэтому и не спешит начинать отношения.

5. Будь откровенным. В конце рекомендуем рассказать ей о своих намерениях. Все же не всегда из намеков и изменения поведения можно понять, что у тебя на уме. Главное – не очень с этим затягивать, а то в один прекрасный день ты получишь приглашение на роль дружбы на ее свадьбе.



Откровенно расскажи ей о своих чувствах / Фото pixabay