Нагадуємо, що варто приділяти увагу не лише своєму тілу. Просто ходити до спортзалу недостатньо. Слід також звертати увагу на стан свого здоров'я. Зокрема, сексуального. Цього разу ми назвемо кілька звичок, які дозволять не перейматися через проблеми з ерекцією.

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1. Не пропускай сніданок

Дослідження продемонстрували, що ті, хто починав свій день зі сніданку, мали менше шансів стикнутися з ожирінням і діабетом. А ці два захворювання безпосередньо впливають на появу проблем з ерекцією.

2. Чисть зуби

Хоча це звучатиме дещо дивно, адже деякі дослідження пов'язують гінгівіт з проблемами з ерекцією. Тож після ситного сніданку не зайвим буде чищення зубів. Або і до сніданку. Загалом, як тобі зручніше буде – так і чисть.



Не забувай чистити зуби / Фото wayhomestudio

3. Відмовся від куріння

Куріння – найгірша ідея для твоєї ерекції. Це один з найгірших способів прискорити розвиток атеросклерозу. Не дарма ж на упаковках з сигаретами нагадують про можливі проблеми з еректильною дисфункцією у курців.

4. Пам'ятай про культуру споживання

Деякі дослідження свідчать про те, що помірне споживання алкоголю збільшує тривалість життя. Ба більше, може позитивно впливати на ерекцію. Але слід затямити, що мовиться саме про помірне споживання. Все що надто – все не здраво.

5. Підтримуй фізичну активність

Дослідження продемонстрували, що наявність фізичної активності зменшує ризик появ проблем з ерекцією. Але тут слід бути максимально обережним. Існує і зворотний ефект, якщо вже надто багато уваги приділяти саме спортзалу та роботі над тілом своєї мрії.

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6. Позбудься зайвої ваги

Ожиріння, як і куріння, вкрай негативно впливають на твою ерекцію. Тож ми рекомендували б переглянути раціон і потурбуватися про те, щоб у тебе було мінімум зайвих кілограмів.



Слідкуй за своєю вагою / Фото master1305

7. Перемикач бажання – твоя голова

Без бажання немає нічого. Тож не дивно, що на твоє інтимне життя впливатимуть стрес, дефіцит сну, а також надлишок роботи. А це означає, що тобі слід навчитися перемикатися. Це дозволить не позбавляти себе сексу лиш тому, що твій член не піднявся під тиском стресу та переживань.

Бонус: уникай самолікування

Пам'ятай, що проблеми з ерекцією можна усунути з допомогою лікаря. Ніякого самолікування. Ніяких ванночок і добавок. Якщо вони просто не дадуть жодного результату – буде за щастя. Насправді ж вони можуть ще й наробити чимало біди.

Як бачиш, на твою ерекцію впливає твій спосіб життя. Тож будь максимально відповідальним, щоб не мати проблем в інтимному житті.

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