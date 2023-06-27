Найважливіше те, що для вироблення цих звичок не потрібно робити щось, що поза межами твоїх сил. Кожна із них достатньо проста та може інтегруватися у твоє життя, навіть тоді, коли у тебе надзвичайно мало вільного часу.

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1. Став телефон у режим "В літаку"

Знаєте, що найкраще, коли ви прокидаєтесь вранці? Нуль повідомлень, нуль дзвінків, нічого,

– каже Ітані.

За його словами, перевірка смартфона відразу після сну – не найкраща звичка. Це підвищує рівень стресу та перевантажує твій мозок інформацією. Тож, він намагається впродовж перших 30 хвилин після сну смартфон до рук не брати.

Але є одне "але". Ця порада актуальна у мирний час. Під час воєнного стану ми б не рекомендували вмикати режим "У літаку" перед сном. Але можна спробувати користуватися ним, коли ти намагаєшся відпочити від роботи. Таким чином вдасться позбутися цифрового шуму та факторів, які заважають розслабитися.

2. Починай ранок з медитації

Останні 6 місяців я починаю день з медитації та приділяю їй 15 хвилин. І я помітив, що в дні, коли я не медитую, моя ментальна енергійність зовсім інша. Медитація допомагає мені контролювати увагу та власні думки,

– ділиться досвідом Омар.

Позбувайся стресу з допомогою медитації. А ще вона дозволяє звільнити думки від зайвого та зарядитися на нові звершення.



Починай кожен свій ранок з медитації / Фото Seniv Petro

3. Роби розтяжку щоранку

Ітані зауважив, що спочатку в нього не було вибору. Серйозна травма спини стала причиною того, що йому приписали фізіотерапію. Втім, невдовзі він зрозумів, що його тіло стало гнучкішим. А ще розтяжка допомогла йому швидше прокинутися.

Отож після медитації я дістаю килимок і роблю 15 хвилин стретчингу,

– додав письменник.

4. Читай бодай одну статтю на день

Мовиться не про звичайні новини, а про аналітику. Великі матеріали розширюють наші знання. А також можуть позитивно вплинути на нашу творчість, підживлюючи її. Як зауважив письменник, чим більше інформації ми отримуємо, тим більше ми можемо творити.

5. Фізична активність щодня

За словами Ітані, надзвичайно важливо щодня рухатися.

Іноді я йду в зал та тренуюсь там 30 хвилин, іноді це просто прогулянка. Науково доведено, що це відразу покращує настрій та знижує рівень стресу,

– наголошує він.



Необхідно щодня приділяти час фізичній активності / Фото Seniv Petro

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Пропонуємо тобі виробити ці прості звички. Вони не лише прокачають твоє життя, а й позитивно вплинуть на продуктивність.