Самое важное, что для выработки этих привычек не нужно делать что-то, что за пределами твоих сил. Каждая из них достаточно проста и может интегрироваться в твою жизнь, даже когда у тебя очень мало свободного времени.

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1. Ставь телефон в режим "В самолете"

Знаете, что лучше, когда вы просыпаетесь утром? Ноль сообщений, ноль звонков, ничего,

– говорит Итани.

По его словам, проверка смартфона сразу после сна – не лучшая привычка. Это повышает уровень стресса и перегружает твой мозг информацией. Итак, он пытается на протяжении первых 30 минут после сна смартфон в руки не брать.

Но есть одно "но". Этот совет актуален в мирное время. Во время военного положения мы не рекомендовали бы включать режим "В самолете" перед сном. Но можно попробовать пользоваться им, когда ты пытаешься отдохнуть от работы. Таким образом, удастся избавиться от цифрового шума и факторов, мешающих расслабиться.

2. Начинай утро с медитации

Последние 6 месяцев я начинаю день медитации и уделяю ей 15 минут. И я заметил, что в дни, когда я не медитирую, моя ментальная энергичность совсем другая. Медитация помогает мне контролировать внимание и собственные мнения,

– делится опытом Омар.

Избавляйся от стресса с помощью медитации. А еще она позволяет освободить мысли от лишнего и зарядиться на новые свершения.



Начинай каждое утро с медитации / Фото Seniv Petro

3. Делай растяжку каждое утро

Итани заметил, что поначалу у него не было выбора. Серьезная травма спины стала причиной того, что ему приписали физиотерапию. Впрочем, вскоре он понял, что его тело стало более гибким. А еще растяжка помогла ему побыстрее проснуться.

Так что после медитации я достаю коврик и делаю 15 минут стретчинга,

– добавил писатель.

4. Читай хотя бы одну статью в день

Речь не об обычных новостях, а об аналитике. Большие материалы расширяют наши знания. А также могут положительно повлиять на наше творчество, подпитывая его. Как заметил писатель, чем больше информации мы получаем, тем больше мы можем творить.

5. Физическая активность ежедневно

По словам Итани, очень важно каждый день двигаться.

Иногда я иду в зал и тренируюсь там 30 минут, иногда это просто прогулка. Научно доказано, что это сразу улучшает настроение и снижает уровень стресса,

– подчеркивает он.



Необходимо ежедневно уделять время физической активности / Фото Seniv Petro

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Предлагаем тебе выработать эти простые привычки. Они не только прокачают твою жизнь, но и положительно повлияют на производительность.