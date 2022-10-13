Тренер Хуан Руїс Лопес дав 5 порад. Вони будуть корисними для тих чоловіків, котрі намагаються повернутися до тренувань. Гайда разом ставати кращою версією себе вчорашнього!

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1. У тебе має бути план

Тренування повинні бути ще однією звичкою у твоєму новому здоровому способі життя. Ти маєш чітко структурувати графік, щоб у ньому завжди знаходився час для тренувань. Це дозволить тобі не лінуватися та дотримуватися свого графіка, не відступаючи від нього.



Для тренування тобі слід виділяти час і не порушувати свій графік / Фото Anastase Maragos​

Важливо! Пам'ятай, що повітряна тривога – єдине, що може стати на заваді тренуванню. Щойно лунають сирени – відправляйся до укриття та перебувай там до відбою.

2. Став реалістичні цілі

Під час планування встанови собі реалістичні цілі. Обери одні довгострокові, а інші – короткострокові. Досягнення останніх даруватиме тобі мотивацію та дозволить продовжити працювати над собою.

Якщо тобі зазвичай важко повернутися до звичного режиму, простою метою є виконування всіх занять щотижня. Незалежно від їхньої інтенсивності. Важливо інтегрувати їх у своїх звички. Інтенсивність та результати з'являться з часом.

3. Будь послідовним

Якщо ти упродовж тривалого проміжку часу не мав достатньо фізичної активності, то не потрібно відразу ж себе виснажувати. Твоя робота над своїм тілом має бути послідовною. Тобі слід працювати над собою крок за кроком. Ускладнюй завдання з кожним походом до залу.

Важливо також мати мотивацію. Нехай у тебе залишається стимул не здаватися у досягненні бажаного результату. Якщо ти відчуваєш, що хочеш усе кинути, – дозволь собі відпочити.

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4. Залишай час для відпочинку

Слід розуміти, що відпочинок – важлива частина роботи над своїм тілом. Якість сну – один з найважливіших факторів, коли мовиться про відновлення. У цей період запускається більшість процесів регенерації організму.



Не забувай присвячувати час відпочинку / Фото Ales Maze​

Нагадаємо, що тренуватися щодня не обов'язково. Не забувай також про здорове харчування. Поживні речовини також безпосередньо впливають на відновлення.

5. Насолоджуйся

Існують різні способи тренувань: кругові, тренування, більш зосереджені на бодибілдингу, високоінтенсивні тренування типу HIIT, аеробні вправи тощо. Знайди той, який найкраще підходить тобі і змушує почуватися найкраще. Якщо тобі не подобаються вправи, то тобі важче буде інтегрувати їх у свій розпорядок.

P.S. рекомендуємо знайти когось, хто разом з тобою тренуватиметься. Це дозволить тобі менше лінуватися та шукати відмовок, адже відповідати доведеться не лише перед собою.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Рекомендуємо спочатку проконсультуватися з лікарем, а потім – тренером. Останній допоможе тобі розробити програму тренувань. Це дозволить досягнути бажаного результату.