Тренер Хуан Руїс Лопес дав 5 порад. Вони будуть корисними для тих чоловіків, котрі намагаються повернутися до тренувань. Гайда разом ставати кращою версією себе вчорашнього!
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1. У тебе має бути план
Тренування повинні бути ще однією звичкою у твоєму новому здоровому способі життя. Ти маєш чітко структурувати графік, щоб у ньому завжди знаходився час для тренувань. Це дозволить тобі не лінуватися та дотримуватися свого графіка, не відступаючи від нього.
Для тренування тобі слід виділяти час і не порушувати свій графік / Фото Anastase Maragos
2. Став реалістичні цілі
Під час планування встанови собі реалістичні цілі. Обери одні довгострокові, а інші – короткострокові. Досягнення останніх даруватиме тобі мотивацію та дозволить продовжити працювати над собою.
Якщо тобі зазвичай важко повернутися до звичного режиму, простою метою є виконування всіх занять щотижня. Незалежно від їхньої інтенсивності. Важливо інтегрувати їх у своїх звички. Інтенсивність та результати з'являться з часом.
3. Будь послідовним
Якщо ти упродовж тривалого проміжку часу не мав достатньо фізичної активності, то не потрібно відразу ж себе виснажувати. Твоя робота над своїм тілом має бути послідовною. Тобі слід працювати над собою крок за кроком. Ускладнюй завдання з кожним походом до залу.
Важливо також мати мотивацію. Нехай у тебе залишається стимул не здаватися у досягненні бажаного результату. Якщо ти відчуваєш, що хочеш усе кинути, – дозволь собі відпочити.
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4. Залишай час для відпочинку
Слід розуміти, що відпочинок – важлива частина роботи над своїм тілом. Якість сну – один з найважливіших факторів, коли мовиться про відновлення. У цей період запускається більшість процесів регенерації організму.
Не забувай присвячувати час відпочинку / Фото Ales Maze
Нагадаємо, що тренуватися щодня не обов'язково. Не забувай також про здорове харчування. Поживні речовини також безпосередньо впливають на відновлення.
5. Насолоджуйся
Існують різні способи тренувань: кругові, тренування, більш зосереджені на бодибілдингу, високоінтенсивні тренування типу HIIT, аеробні вправи тощо. Знайди той, який найкраще підходить тобі і змушує почуватися найкраще. Якщо тобі не подобаються вправи, то тобі важче буде інтегрувати їх у свій розпорядок.
P.S. рекомендуємо знайти когось, хто разом з тобою тренуватиметься. Це дозволить тобі менше лінуватися та шукати відмовок, адже відповідати доведеться не лише перед собою.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Рекомендуємо спочатку проконсультуватися з лікарем, а потім – тренером. Останній допоможе тобі розробити програму тренувань. Це дозволить досягнути бажаного результату.