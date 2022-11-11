Своїми порадами поділився тренер Джефф Кавальєр. Він виклав у мережу відео, на якому можна побачити, як усього за якісь там лічені секунди полегшити біль у спині.

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Як позбутися болю у спині

"Якщо стегна не сильні або м'язи навколо стегон, сідниці, не сильні, то нижня частина спини намагається виконувати цю роботу, і це проблема. Ми хочемо переконатися, що поперек міцний і стабільний", – каже тренер.

То що потрібно зробити, щоб уникнути болю у спині? За словами Кавальєра, потрібно виконувати зворотне гіперрозгинання. Це вправа для нижньої частини тіла, яка виконується, лежачи обличчям вниз на краю лави або ліжка.

Причина, чому я використовую цю вправу і закликаю вас використовувати її щодня, полягає в тому, що вам потрібно зміцнити нижню частину спини, ці м'язи недостатньо сильні,

– підкреслив він.

Виконувати цю вправу потрібно, починаючи буквально з сідничних м'язів. За словами тренера, тобі передовсім слід напружити сідниці. І лише після цього підійматися, використовуючи нижню частину спини.

За словами тренера, достатньо буде виконати 1 підхід високоякісних повторень. Роби це зранку та упродовж дня або вже після роботи.

Як правильно виконувати вправу: дивися відео

Якщо ви накопичите більше таких високоякісних повторень, я гарантую вам, що якщо у вас зараз болить спина, спричинена м'язовою слабкістю, ваші проблеми зникнуть,

– переконує Кавальєр.

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Візьми на озброєння цю хитрість, щоб біль у спині не став перешкодою на твоєму шляху. Пам'ятай про якість кожного повторення, адже саме це – запорука успіху.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо ж тебе турбує хронічний біль у спині – неодмінно звернися по допомогу лікаря. Фахівець допоможе встановити причину, а також посприяє її усуненню.