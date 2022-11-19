Фітнес-тренери YAsport Yarik&Anton поділилися порадами, які допоможуть впоратися з кріпатурою. Не дозволяй їй ставити на паузу роботу над тілом своєї мрії.

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Що таке кріпатура

Відстрочений гострий м'язовий біль, що виникає після важкого фізичного навантаження, відчував кожен аматор або професійний спортсмен,

– наголошують експерти.

Кріпатура – наслідок розривів мікроскопічних м'язових тканин, пояснюють тренери. А сам біль, який супроводжує її, – обумовлений процесом відновлення цілісної м'язової тканини.

За словами тренерів, ця проблема сама по собі може зникнути за 3 – 7 днів. Але це нікуди не годиться, якщо ти регулярно тренуєшся. Тож спробуємо далі розібратися, як же впоратися з неприємними болісними відчуттями.



Кріпатура – наслідок розривів мікроскопічних м'язових волокон / Фото master1305

Як позбутися кріпатури

Тренери підкинули кілька способів, які прискорюють виведення молочної кислоти. Саме вона – причина того, що твої м'язи починають страшенно боліти після фізичного навантаження.

1. Не поспішай покидати спортзал. За словами експертів, варто спробувати зробити через "не можу" 10-хвилинний затримковий стретчинг. Цей підхід не дозволить повністю уникнути кріпатури. Водночас наступного дня больові відчуття будуть удвічі меншими.

2. Прийми гарячий душ. Це популярний метод, який рекомендують взяти на озброєння більшість тренерів. Експерти зазначили, що під гарячу воду потрібно буде стати на 15 хвилин. Також варто буде промасажувати майбутні проблемні зони. Мовиться про м'язи, над якими ти працював найактивніше.

3. Прийми ванну. Також після приходу додому ти можеш прийняти гарячу ванну. Достатньо буде 10 хвилин, щоб мінімізувати болісні відчуття. Після цього експерти рекомендують натерти м'язи маззю з ментолом.



Після тренування бажано прийняти гарячу ванну / Фото freepik

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Нагадаємо, що у спробах позбутися кріпатури потрібно бути максимально відповідальним. Не перевантажуй електросистему, приймаючи душ або ванну. До слова, що ванну, що душ можна приймати з коханою. Тож чом би не поєднати корисне з приємним?

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо больові відчуття не проходять надто довго – проконсультуйся з лікарем. Цілком імовірно, що ти встиг травмуватися у спортзалі.