І так, прання за низької температури може не впоратися з цим завданням. То що ж тоді робити? Правильно, читати далі.

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Домашній засіб перемагає запах поту

Збільшення кількості прального порошку часто не допомагає. Вища температура прання також не найкращий вибір для усунення запаху поту. Вона може знищити бактерії. Втім, слід пам'ятати, що синтетика не дуже товаришує з гарячою водою.

На щастя, у нас є простий домашній засіб, який позбавить тебе цієї проблеми. Найцінніше те, що у багатьох людей він є у кухонній шафі. Мовиться про соду.

В Україні соду зазвичай використовують як замінник або доповнення до розпушувача. Однак вона також є чудовим універсальним мийним засобом.



Додай до пральної машини соду / Фото pvproduction

Тому виробники пральних машин також рекомендують цей побутовий засіб. З його допомогою можна буде усунути запаху поту на одязі чи постільній білизні.

Якщо це стійкий запах, просто додайте 90 грамів бікарбонату натрію та пральний засіб у пральну машину. Після циклу прання ваша білизна одразу пахнутиме значно свіжіше,

– рекомендують вони.

Якщо говорити про вимірювання в ложках, то це близько чотирьох столових ложок соди. Якщо менш забруднений або несвіжий одяг, то можна додати дві.

Чому сода ефективна

Домашній засіб має кілька приємних побічних ефектів. Харчова сода нейтралізує не лише піт, а й інші затхлі запахи, наприклад, коли футболка довго лежить у шафі без діла.

наприклад, коли футболка довго лежить у шафі без діла. Іноді одяг пахне після циклу прання, але ще гірше, ніж до нього. Тоді може бути, що бактерії оселилися в самій машині, і вигляд бездоганного барабана оманливий.

і вигляд бездоганного барабана оманливий. І тут також додавання харчової соди у відсік для мийних засобів може допомогти відновити чистоту.

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Скористайся нашими порадами. Гірше точно не буде. Ми ж більш ніж переконані, що результат тебе однозначно потішить. І ти насолоджуватимешся свіжістю свого одягу та білизни.