И да, стирка при низкой температуре может не справиться с этой задачей. Что же тогда делать? Верно, читать дальше.

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Домашнее средство побеждает запах пота

Увеличение количества стирального порошка часто не помогает. Более высокая температура стирки также не самый лучший выбор для устранения запаха пота. Она может уничтожить бактерию. Впрочем, следует помнить, что синтетика не слишком дружна с горячей водой.

К счастью, у нас есть простое домашнее средство, которое избавит тебя от этой проблемы. Самое ценное, что у многих людей оно есть в кухонном шкафу. Говорится о соде.

В Украине соду обычно используют как заменитель или дополнение к разрыхлителю. Однако она также является отличным универсальным моющим средством.



Добавь к стиральной машине соду / Фото pvproduction

Поэтому производители стиральных машин также советуют это бытовое средство. С его помощью можно будет устранить запах пота на одежде или в постельном белье.

Если это устойчивый запах, просто добавьте 90 граммов бикарбоната натрия и стиральное средство в стиральную машину. После цикла стирки ваше белье сразу будет пахнуть значительно свежее,

– рекомендуют они.

Если говорить об измерениях в ложках, то это около четырех столовых ложек соды. Если менее загрязненная или несвежая одежда, то можно добавить две.

Почему сода эффективна

У домашнего средства есть несколько приятных побочных эффектов. Пищевая сода нейтрализует не только пот, но и другие затхлые запахи, например, когда футболка долго лежит в шкафу без дела.

например, когда футболка долго лежит в шкафу без дела. Иногда одежда пахнет после цикла стирки, но еще хуже, чем до нее. Тогда возможно, что бактерии поселились в самой машине, и вид безупречного барабана обманчив.

и вид безупречного барабана обманчив. И здесь также добавление пищевой соды в отсек для моющих средств может помочь восстановить чистоту.

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Воспользуйся нашими советами. Хуже точно не будет. Мы же более чем убеждены, что результат тебя однозначно порадует. И ты будешь наслаждаться свежестью своей одежды и белья.