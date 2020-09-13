Чтобы выглядеть ухоженным, нужно следить за своим внешним видом. Причем иногда недостаточно просто ходить в парикмахерскую и бриться. Особенно, если растительность на твоем теле изобилует пышным цветом. Попробуем разобраться, какие зоны мужского тела можно брить, а каким лучше оставить в покое.

Рассказываем тебе Men 24 , что на своем теле можно побрить, а за какие области лучше даже не браться.

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Голова

Лысая голова выглядит чертовски сексуально. По крайней мере в этом убеждены многие барышни со всего мира. Здесь, правда, следует обратить внимание на форму твоего черепа. Впрочем, если ты до сих пор работаешь из дома, то можешь попробовать провести эксперимент и побриться под ноль. Вдруг тебе очень понравится?

Важно помнить, что лысая голова нуждается в регулярном уходе. Брить ее следует каждые 2 – 3 дня .



Лысая голова нуждается в регулярном уходе / Фото thecoolist

Лицо

Понятное дело, что в этом вопросе нужно обратить внимание на то, растут ли у тебя вообще борода или усы. Вполне вероятно, что растительный покров на лице не слишком равномерный, поэтому притворяться грубым бородачом у тебя просто не получится.

Если ты решил отпускать бороду, то приглядывай за ней . Не устаем повторять, что ты не должен напоминать уличного сумасшедшего.

Спина

Если ты побреешь спину хотя бы раз, то будь готов, что эту процедуру придется проводить ежедневно. Тем более, что покров станет более жестким, так еще и расти он будет быстрее.

Самий простой способ избавиться от волос на спине – лазерная эпиляция . Но это следует делать, если у тебя там реальные заросли.



Мы рекомендуем делать лазерную эпиляцию, если в этом есть необходимость / Men's Stylist

Грудь

Женщинам нравятся волосатые мужские груди. Но и здесь есть одно условие: они должны выглядеть эстетично. А от кусты, которые нагло лезут из-под воротничка рубашки могут оттолкнуть барышню, поэтому позаботься о том, чтобы растительность на груди была равномерной.

Для ухода за волосами на груди рекомендуем использовать триммер с расческой . Так ты уберешь лишние длину и плотность покрова.

Руки

Если барышни не делают эпиляцию рук, то тебе это зачем? Ну мы уж сомневаемся, что твои конечности настолько заросли, что даже пальцев не видно. Дай им покой, а то будет как-то странно выглядели мужчина с гладко выбритыми руками.

Подмышки

Здесь уже тебе решать: убирать волосы из зоны подмышек, или же оставлять. Современные тренды склоняются к естественности, поэтому покров в этой области не будет иметь какого-то катастрофического значения.

Но есть одно "но": если у тебя все же есть волосы под мышками, то они нуждаются в гигиене чаще и активнее , чтобы запах пота не стал новой головной болью для тебя.



Совсем не обязательно брить зону подмышек, но следить за ее гигиеной стоит / Shavers

Ноги

Если ты велосипедист или профессиональный дайвер, то брить ноги тебе просто жизненно необходимо, ведь спортивная одежда это вынуждает делать. В других же случаях мы не видим смысла избавляться от растительности в этой зоне.

Волосатые мужские ноги смотрятся вполне нормально , поэтому не нужно с этим что-то делать. Если же стесняешься растительности – носи штаты. И так осень уже пришла.

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Интимная зона

Здесь на самом деле все очень индивидуально. И речь идет не только о тебе, но и твоей партнерше. Например, некоторым нравятся волосатые ягодицы, некоторым – категорически нет. Соответственно пожелания спутницы стоит учесть.

Что же касается паха, то мы рекомендуем хотя бы наводить порядок в этой зоне . Помни, что это не только эстетически, но и гигиенично.



Ухаживать за интимной зоной следует регулярно / Фото Metro