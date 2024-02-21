Поставмо собі питання: чи знаємо ми, як мити волосся? Це може здатися дивним, адже це те, що ми робимо все життя, це як ходити. Звичайно, ти знаєш, як це робити, але є багато деталей, які ти ніколи не брав до уваги і які постійно шкодять твоїй гриві.

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На щастя, Тереза Клімент, випускниця фармацевтичного факультету та технічний менеджер компанії Nuggela & Sulé, пояснила кожну з помилок, яких припускається більшість з нас, коли справа доходить до видалення бруду та жиру з волосся.

Помилки з водою

Ми знаємо, що взимку холодно і все, чого ми хочемо – це гарячий душ, але це не принесе твоїй шкірі жодної користі. Миття волосся дуже гарячою водою тільки пошкоджує і висушує його, як перед миттям шампунем, так і під час ополіскування. Саме тому експерт рекомендує завжди використовувати теплу воду, а для останнього ополіскування, якщо це можливо, переходити на холодну, щоб досягти "додаткового блиску і запечатати кінчики".

Помилки з шампунем

Продукт, повний хімікатів усіх видів, не є синонімом якості насправді за словами Клімента, він гірший. Ми ризикуємо пошкодити шкіру голови і волосся в цілому. Ідеальним варіантом є використання засобів, які є щадними та дбайливими до екосистеми волосся.

Ми також повинні враховувати, як ми його наносимо. Ніколи не нанось його на напівсухе волосся, спочатку переконайся, що воно вологе, і ти не залишив жодної ділянки не прополосканою.

Коли ти наносиш його, тобі не потрібно використовувати пів флакона, але й не можна просто капнути краплю на руку і все.

Точна доза буде розміром з волоський горіх для довгого волосся і з фундук для середнього або короткого волосся,

– каже фармацевт.



Вода має бути теплою, а не гарячою / Фото freepik

І так, спочатку ти наносиш його в руку, розподіляєш по долонях, а потім переносиш на голову – більше не втираєте прямо у волосся.

Потім, особливо якщо у тебе багато волосся, мий голову двічі, а не один раз. Перше миття, за словами експерта, слугує для видалення першого шару бруду та жиру, який утворюється щодня, а друге – для того, щоб інгредієнти продукту подіяли і волосся мало кращий вигляд. Це надзвичайно важливо, якщо у тебе жирне волосся, лупа тощо.

А якщо у тебе довге волосся, тобі не потрібно наносити шампунь на кінчики і втирати його. Тобі потрібно зосередити свою увагу на шкірі голови, яка дійсно повинна бути чистою, щоб волосся росло здоровим і сильним. Як це зробити?

Масажуючи щонайменше три хвилини, щоб активізувати кровообіг і покращити живлення епітеліальної оболонки,

– пояснює Клімент.

Помилки після душу

Незалежно від того, яке у тебе волосся, ти, напевно, звик терти його рушником, щоб висушити. Неправильно. Це призводить до пошкодження фолікули, посічених кінчиків і пухнастості. За порадою експерта, найкраще – відтискати, не розтираючи, або перейти на рушники з мікрофібри.



Відтискай воду з волосся, а не розтирай його / Фото freepik

А якщо тобі потрібно розплутати волосся, не роби цього після або під час душу з мокрим волоссям. Краще робити це до, на сухе волосся, щоб уникнути посічення. Ти швидко помітиш зміни.

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Прислухайся до цих порад. Вони допоможуть правильно доглядати за волоссям!

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.