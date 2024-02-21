Зададим себе вопрос: знаем ли мы, как мыть волосы? Это может показаться странным, ведь это то, что мы делаем всю жизнь, это как ходить. Конечно, ты знаешь, как это делать, но есть много деталей, которые ты никогда не брал во внимание и которые постоянно вредят твоей гриве.

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К счастью, Тереза Климент, выпускница фармацевтического факультета и технический менеджер компании Nuggela & Sulé, объяснила каждую из ошибок, которые допускает большинство из нас, когда дело доходит до удаления грязи и жира с волос.

Ошибки с водой

Мы знаем, что зимой холодно и все, чего мы хотим – это горячий душ, но это не принесет твоей коже никакой пользы. Мытье волос очень горячей водой только повреждает и высушивает их, как перед мытьем шампунем, так и во время ополаскивания. Именно поэтому эксперт рекомендует всегда использовать теплую воду, а для последнего ополаскивания, если это возможно, переходить на холодную, чтобы достичь "дополнительного блеска и запечатать кончики".

Ошибки с шампунем

Продукт, полный химикатов всех видов, не является синонимом качества на самом деле по словам Климента, он хуже. Мы рискуем повредить кожу головы и волосы в целом. Идеальным вариантом является использование средств, которые являются щадящими и бережными к экосистеме волос.

Мы также должны учитывать, как мы его наносим. Никогда не наноси его на полусухие волосы, сначала убедись, что они влажные, и ты не оставил ни одного участка не прополосканной.

Когда ты наносишь его, тебе не нужно использовать полфлакона, но и нельзя просто капнуть каплю на руку и все.

Точная доза будет размером с грецкий орех для длинных волос и с фундук для средних или коротких волос,

– говорит фармацевт.



Вода должна быть теплой, а не горячей / Фото freepik

И так, сначала ты наносишь его в руку, распределяешь по ладоням, а затем переносишь на голову – больше не втираешь прямо в волосы.

Потом, особенно если у тебя много волос, мой голову дважды, а не один раз. Первое мытье, по словам эксперта, служит для удаления первого слоя грязи и жира, который образуется ежедневно, а второе – для того, чтобы ингредиенты продукта подействовали и волосы имели лучший вид. Это очень важно, если у тебя жирные волосы, перхоть и тому подобное.

А если у тебя длинные волосы, тебе не нужно наносить шампунь на кончики и втирать его. Тебе нужно сосредоточить свое внимание на коже головы, которая действительно должна быть чистой, чтобы волосы росли здоровыми и сильными. Как это сделать?

Массируя не менее трех минут, чтобы активизировать кровообращение и улучшить питание эпителиальной оболочки,

– объясняет Климент.

Ошибки после душа

Независимо от того, какие у тебя волосы, ты, наверняка, привык тереть их полотенцем, чтобы высушить. Неправильно. Это приводит к повреждению фолликулы, секущихся кончиков и пушистости. По совету эксперта, лучше всего – отжимать, не растирая, или перейти на полотенца из микрофибры.



Отжимай воду с волос, а не растирай их / Фото freepik

А если тебе нужно распутать волосы, не делай этого после или во время душа с мокрыми волосами. Лучше делать это до, на сухие волосы, чтобы избежать посечения. Ты быстро заметишь изменения.

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Прислушайся к этим советам. Они помогут правильно ухаживать за волосами!

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