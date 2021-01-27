Рубашка – важный элемент мужского гардероба. И здесь речь идет не только об официальном, но и повседневном стиле. Но правильно ли ты выбираешь рубашку для себя? Попробуем разобраться вместе.

Источник: 24 канал

Рассказываем, как определить, идеально ли сидит на тебе рубашка. Воспользуйся нашими советами, чтобы выбрать себе именно ту, которая подчеркнет твой образ.

Это интересно Стильно – значит дорого: 5 популярных мифов о мужском стиле

Эксперт по продажам рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке рубашки, чтобы она выигрышно смотрелась на тебе. Обрати внимание на эти несколько важных пунктов, чтобы не покупать вещь, которая будет лишней в твоем гардеробе!



При выборе рубашки нужно обратить внимание на важные детали / Фото Unsplash

1. Глубина проймы

Место, которое соединяет рубашку и рукав, называется проймой. Тебе особенно важно обратить внимание на шов. Он не должен быть выше или ниже плеча. Важно также, чтобы пройма не создавала складки под мышкой. Иначе ты будешь чувствовать себя комфортно в рубашке.

2. Шов рукава

В хорошей и качественной рубашке шов в месте соединения рукава и основной части должен быть в месте, где твоё плечо переходит в руку. Он должен быть не прямым, а идти немного по диагонали. Если этот шов сделан выше, то есть все шансы, что рубашка будет выглядеть откровенно малой на тебе. Если же ниже – она великовата.

3. Длина рукава

Как правильно измерить длину рукава? На день рубашку и не застегивают рукава. Если длина рукава достигает кисти, прикрывая косточку, – эта длина идеальна. Напоминаем, что в паре с пиджаком рукав рубашки должен выглядеть на 1 – 2 сантиметра. Поэтому слишком короткая рубашка не годится.

Также эксперт рассказал, что манжет не должен б ыть слишком тесным. Почему? А потому, что тебе будет неудобно смотреть на часы. В противном случае тебе придется расстегивать манжет.



Манжет не должен б ыть слишком тесным, чтобы ты мог спокойно смотреть на часы / Фото Unsplash

Примечательно Как одеться на собеседование мужчине: простая инструкция

4. Объем груди

Нужно соблюдать баланс: рубашка должна быть не слишком свободной, но и не слишком тесной для тебя. Используй простое правило: в правильно подобранной рубашке не должн ы просматриваться участки кожи между пуговицами.

Как определить, что рубашка великовата? Она висит мешком, нависает над ремнем, а ее рукава слишком свободны. Если же она слишком тесная, а тебе неудобно двигаться в ней, – она ​​однозначно маловата. Не бери ни одну!

5. Длина рубашки

Рубашки делятся на официальные и повседневные. Первые, разумеется, будут строже. Их носят исключительно заправленными в брюки. Оптимальная длина официальной рубашки должна достигать ширинки. Это нужно для того, чтобы ты мог ее заправить в штаны.

Что касается повседневного стиля рубашек, то они могут быть и длиннее. Главное, придерживаться простого правила: ее длина должна достигать ниже пояса. В идеале – прикрывать ширинку.



Рубашка по длине должна достигать ширинки / Фото Unsplash

Читай также Для чего на самом деле придумали маленький кармашек на джинсах