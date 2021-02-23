Як правильно знайомитися за кермом: 4 ситуації з життя

Знайомитися з дівчатами можна будь-де – де вони захочуть із тобою познайомитися. Наприклад, біля автомобіля – твого або її.

Як це зробити правильно та ефективно – поговоримо сьогодні на Men 24.

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Очікування

Уяви ситуацію, коли дівчина просто стоїть на зупинці та чекає, скажімо, на трамвай. Але вона тобі дуже сподобалася, і ти від щирого серця хочеш її підвезти – куди б їй не було треба – у своєму авто.

Чи сяде вона до тебе в машину? Навряд. Чи повинен ти бодай спробувати? Звісно. Тільки будь спокійним, стриманим та ввічливим. Своєю поведінкою (а також і своїм доглянутим авто) ти маєш викликати у неї довіру.



Ідеальних обставин не буває, але що ж тобі заважає їх створити? / Фото unsplash

Голосування

Ситуація номер два: дівчина стоїть біля дороги й намагається піймати автомобіль. От тут шансів куди більше, що вона таки у твою машину сяде – навіть якщо ти не надто ввічливий, і авто не дуже акуратне.

Тільки май на увазі: пристойна жінка голосує на дорозі тільки тоді, коли їй дійсно терміново потрібно потрапити з пункту А в пункт Б, а самостійно вона цього зробити не може. Та є й хороша новина: це не виключає знайомства.

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За кермом

Якщо за кермом і ти, і дівчина, яка тобі сподобалася – можеш, звісно, покружляти біля її авто на своїй машині. Тільки не так, щоб тебе сприйняли за маніяка. Краще вдай, що вам по дорозі. А десь на світлофорі опусти скло і зроби комплімент.

У критичній ситуації можна… Але ні, краще ні. Бо потім доведеться пояснювати поліції, що це тобі дорогу перебігало невидиме кошеня. І не повірять же ж.



Якщо у неї зламався автомобіль – це твій шанс проявити свого внутрішнього джентльмена / Фото unsplash

Поломка

Людина, яка не розбирається в автомобілях, і в якої цей автомобіль несподівано зламався – найчастіше беззахисна і відкрита для контакту, адже гостро потребує допомоги. Це, ясна річ, стосується і жінок, і чоловіків.

Та у ситуації, якщо це жінка, і якщо ти – крім допомоги – зацікавлений у знайомстві, просто поводься як джентльмен. Це, до слова, найкраща порада у будь-якій ситуації.

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