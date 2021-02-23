Знакомиться с девушками можно везде – где они захотят с тобой познакомиться. Например, у автомобиля – твоего или ее.

Как это сделать правильно и эффективно – поговорим сегодня на Men 24.

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Ожидание

Представь ситуацию, когда девушка просто стоит на остановке и ждет, скажем, трамвая. Но она тебе очень понравилась, и ты от всего сердца хочешь ее подвезти – куда бы ей ни было нужно – в своем авто.

Сядет ли она к тебе в машину? Вряд ли. Нужно ли тебе хотя бы попробовать? Конечно. Только будь спокоен, сдержан и вежлив. Своим поведением (а также и своим ухоженным авто) ты должен вызывать у нее доверие.



Идеальных обстоятельств не бывает, но что же тебе мешает их создать? / Фото unsplash

Голосование

Ситуация номер два: девушка стоит у дороги и пытается поймать автомобиль. Вот здесь шансов куда больше, что она все же в твою машину сядет – даже если ты не слишком вежливый, и авто не очень аккуратное.

Только имей в виду: приличная женщина голосует на дороге только тогда, когда ей действительно срочно нужно попасть из пункта А в пункт Б, а самостоятельно она этого сделать не может. Но есть и хорошая новость: это не исключает знакомства.

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За рулем

Если за рулем и ты, и девушка, которая тебе понравилась – можешь, конечно, покружить у ее авто на своей машине. Только не так, чтобы тебя приняли за маньяка. Лучше изобрази, что вам по пути. А где-то на светофоре опусти стекло и сделай комплимент.

В критической ситуации можно... Но нет, лучше не надо. Потому что потом придется объяснять полиции, что это тебе дорогу перебежал невидимый котенок. И не поверят же ж.



Если у нее сломался автомобиль – это твой шанс проявить своего внутреннего джентльмена / Фото unsplash

Поломка

Человек, который не разбирается в автомобилях, и у которого этот автомобиль неожиданно сломался – чаще всего беззащитен и открыт для контакта, ведь остро нуждается в помощи. Это, конечно, касается и женщин, и мужчин.

И в ситуации, если это женщина, и если ты – кроме помощи – заинтересован в знакомстве, просто веди себя как джентльмен. Это, к слову, лучший совет в любой ситуации.