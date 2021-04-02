Смореброд з качкою та страчателлою й коктейль 20th Century: варіанти фудпейрингу

Джерело:24 канал
Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт смореброда з качкою, а також алкогольного коктейлю 20th Century.
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі преміум-лінійки Nemiroff.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати смореброд з качкою та страчателлою, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Nemiroff 20th Century Twist від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.Аік Вейшторт – шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.
Шеф-кухар Аік Вейшторт додав, що поєднання меду з соком лимона у страві та коктейлі позитивно впливає на смак. Усе тому, що мед пом'якшує кислоту фрукта. Страчателла ж ідеально поєднується зі смаком какао-лікеру, створюючи приємний післясмак.
Смореброд – традиційний данський відкритий бутерброд / Фото Nemiroff
Інгредієнти на 2 порції:
* усі інгредієнти для смореброда можна придбати у супермаркеті
Приготування смореброда з качкою:
Соус: поєднай мед з соком лимона та змішуємо їх вінчиком, додай трюфельну й оливкову олію.
Збираємо страву:
До смореброда рекомендуємо подати коктейль 20th Century / Фото Nemiroff
Подавати смореброди з качкою рекомендуємо з алкогольним коктейлем 20th Century. Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька зауважила, що у цьому фудпейрингу з качкою є багато унікальних і не надто поширених поєднань. Вона вирішила взяти одне з них: несолодкий какао зі спеціями та пекучістю рецептури XVI століття Nemiroff De Luxe Honey Pepper, аперитив Lillet і свіжість лимонної цедри ідеально гармоніюють.
Інгредієнти:
Приготування Nemiroff 20th Century Twist:
Долучися до культури фудпейрингу разом з Nemiroff / Фото Nemiroff
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Насолоджуйся Nemiroff 20th Century Twist та сморебродом з качкою у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.