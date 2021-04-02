Смореброд з качкою та страчателлою й коктейль 20th Century: варіанти фудпейрингу
Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт смореброда з качкою, а також алкогольного коктейлю 20th Century.
Джерело:24 канал
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі преміум-лінійки Nemiroff.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати смореброд з качкою та страчателлою, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Nemiroff 20th Century Twist від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.
Шеф-кухар Аік Вейшторт додав, що поєднання меду з соком лимона у страві та коктейлі позитивно впливає на смак. Усе тому, що мед пом'якшує кислоту фрукта. Страчателла ж ідеально поєднується зі смаком какао-лікеру, створюючи приємний післясмак.
Смореброд з качкою та страчателлою
Смореброд – традиційний данський відкритий бутерброд / Фото Nemiroff
Інгредієнти на 2 порції:
- Гречаний хліб – 400 грамів
- Страчателла італійська – 125 грамів
- Вершки – 40 грамів
- Копчена качка – 30 грамів
- Оливкова олія – 1 столова ложка
- Трюфельна олія – ½ столової ложки
- Квітковий мед – 1 чайна ложка
- Сік половини лимона
* усі інгредієнти для смореброда можна придбати у супермаркеті
Приготування смореброда з качкою:
Соус: поєднай мед з соком лимона та змішуємо їх вінчиком, додай трюфельну й оливкову олію.
Збираємо страву:
- Поділи хліб на 2 шматочки, обсмаж їх на соняшниковій олії до рум'яності;
- Виклади страчателлу (можна приготувати самостійно: сир Моцарелла порвати дрібно та поєднати з вершками, залишити в холодильнику на добу) на хліб;
- Зверху викладаємо слайси качки та поливаємо усе це соусом.
До смореброда рекомендуємо подати коктейль 20th Century / Фото Nemiroff
Подавати смореброди з качкою рекомендуємо з алкогольним коктейлем 20th Century. Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька зауважила, що у цьому фудпейрингу з качкою є багато унікальних і не надто поширених поєднань. Вона вирішила взяти одне з них: несолодкий какао зі спеціями та пекучістю рецептури XVI століття Nemiroff De Luxe Honey Pepper, аперитив Lillet і свіжість лимонної цедри ідеально гармоніюють.
Приготування коктейлю Nemiroff 20th Century Twist
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 мілілітрів
- Сік лимона – 20 мілілітрів
- Какао-лікер – 20 мілілітрів
- Lillet – 20 мілілітрів
Приготування Nemiroff 20th Century Twist:
- Налий у шейкер з льодом горілку Nemiroff Honey Pepper.
- Додай до неї лимонний сік, какао-лікер, а також Lillet.
- Активно збий усе це в шейкері протягом 15 – 20 секунд.
- Проціди отриману суміш у бокал для мартіні.
- Прикрась напій смужкою лимонної цедри.
Долучися до культури фудпейрингу разом з Nemiroff / Фото Nemiroff
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Насолоджуйся Nemiroff 20th Century Twist та сморебродом з качкою у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.
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