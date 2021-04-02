Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт смореброда з качкою, а також алкогольного коктейлю 20th Century.

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі преміум-лінійки Nemiroff.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати смореброд з качкою та страчателлою, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Nemiroff 20th Century Twist від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

Аік Вейшторт – шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.

Шеф-кухар Аік Вейшторт додав, що поєднання меду з соком лимона у страві та коктейлі позитивно впливає на смак. Усе тому, що мед пом'якшує кислоту фрукта. Страчателла ж ідеально поєднується зі смаком какао-лікеру, створюючи приємний післясмак.

Смореброд з качкою та страчателлою



Смореброд – традиційний данський відкритий бутерброд / Фото Nemiroff

Інгредієнти на 2 порції:

Гречаний хліб – 400 грамів

Страчателла італійська – 125 грамів

Вершки – 40 грамів

Копчена качка – 30 грамів

Оливкова олія – 1 столова ложка

Трюфельна олія – ½ столової ложки

Квітковий мед – 1 чайна ложка

Сік половини лимона

* усі інгредієнти для смореброда можна придбати у супермаркеті

Приготування смореброда з качкою:

Соус: поєднай мед з соком лимона та змішуємо їх вінчиком, додай трюфельну й оливкову олію.

Збираємо страву:

Поділи хліб на 2 шматочки, обсмаж їх на соняшниковій олії до рум'яності; Виклади страчателлу (можна приготувати самостійно: сир Моцарелла порвати дрібно та поєднати з вершками, залишити в холодильнику на добу) на хліб; Зверху викладаємо слайси качки та поливаємо усе це соусом.



До смореброда рекомендуємо подати коктейль 20th Century / Фото Nemiroff

Подавати смореброди з качкою рекомендуємо з алкогольним коктейлем 20th Century. Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька зауважила, що у цьому фудпейрингу з качкою є багато унікальних і не надто поширених поєднань. Вона вирішила взяти одне з них: несолодкий какао зі спеціями та пекучістю рецептури XVI століття Nemiroff De Luxe Honey Pepper, аперитив Lillet і свіжість лимонної цедри ідеально гармоніюють.

Приготування коктейлю Nemiroff 20th Century Twist

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 мілілітрів

Сік лимона – 20 мілілітрів

Какао-лікер – 20 мілілітрів

Lillet – 20 мілілітрів

Приготування Nemiroff 20th Century Twist:

Налий у шейкер з льодом горілку Nemiroff Honey Pepper. Додай до неї лимонний сік, какао-лікер, а також Lillet. Активно збий усе це в шейкері протягом 15 – 20 секунд. Проціди отриману суміш у бокал для мартіні. Прикрась напій смужкою лимонної цедри.



Долучися до культури фудпейрингу разом з Nemiroff / Фото Nemiroff

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Насолоджуйся Nemiroff 20th Century Twist та сморебродом з качкою у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.