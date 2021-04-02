Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт смореброда с уткой, а также алкогольного коктейля 20th Century.

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которое специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе премиум-линейки Nemiroff.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить смореброд с уткой и страчателлою, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Nemiroff 20th Century Twist от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Аик Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в учреждениях, отмеченных "Мишленом": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Шеф-повар Аик Вейшторт добавил, что сочетание меда с соком лимона в блюде и коктейле положительно влияет на вкус. Все потому, что мед смягчает кислоту фрукта. Страчателла же идеально сочетается со вкусом какао-ликера, создавая приятное послевкусие.

Смореброд с уткой и страчателлою



Смореброд – традиционный датский открытый бутерброд / Фото Nemiroff

Ингредиенты на 2 порции:

Гречневый хлеб – 400 граммов

Страчателла итальянская – 125 граммов

Сливки – 40 грамов

Копченая утка – 30 граммов

Оливковое масло – 1 столовая ложка

Трюфельное масло – ½ столовой ложки

Цветочный мед – 1 чайная ложка

Сок половины лимона

* все ингредиенты для смореброда можно приобрести в супермаркете

Приготовление смореброда с уткой:

Соус: совмести мед с соком лимона и смешиваем их венчиком, добавь трюфельное и оливковое масло.

Собираем блюдо:

Дели хлеб на 2 кусочка, обжарь их на подсолнечном масле до румяности; Выложи страчателлу (можно приготовить самостоятельно: сыр Моцарелла порвать мелко и соединить со сливками, оставить в холодильнике на сутки) на хлеб; Сверху выкладываем слайсы утки и поливаем все это соусом.



К смореброду рекомендуем подать коктейль 20th Century / Фото Nemiroff

Подавать смореброды с уткой рекомендуем с алкогольным коктейлем 20th Century. Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая отметила, что в этом фудпейринге с уткой есть много уникальных и не слишком распространенных сочетаний. Она решила взять одно из них: несладкий какао со специями и жгучестью рецептуры XVI века Nemiroff De Luxe Honey Pepper , аперитив Lillet и свежесть лимонной цедры идеально гармонируют.

Приготовление коктейля Nemiroff 20th Century Twist

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 миллилитров

Сок лимона – 20 миллилитров

Какао-ликер – 20 миллилитров

Lillet – 20 миллилитров

Приготовление Nemiroff 20th Century Twist:

Налей в шейкер со льдом водку Nemiroff Honey Pepper. Добавь к ней лимонный сок, какао-ликер, а также Lillet. Активно взбей все это в шейкере в течение 15 – 20 секунд. Процеди полученную смесь в бокал для мартини. Укрась напиток полоской лимонной цедры.



Присоединись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff / Фото Nemiroff

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