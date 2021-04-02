Смореброд с уткой и страчателлой и коктейль 20th Century: варианты фудпейринга
Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт смореброда с уткой, а также алкогольного коктейля 20th Century.
Источник:24 канал
Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которое специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе премиум-линейки Nemiroff.
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На этот раз мы расскажем, как приготовить смореброд с уткой и страчателлою, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Nemiroff 20th Century Twist от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.
Шеф-повар Аик Вейшторт добавил, что сочетание меда с соком лимона в блюде и коктейле положительно влияет на вкус. Все потому, что мед смягчает кислоту фрукта. Страчателла же идеально сочетается со вкусом какао-ликера, создавая приятное послевкусие.
Смореброд с уткой и страчателлою
Смореброд – традиционный датский открытый бутерброд / Фото Nemiroff
Ингредиенты на 2 порции:
- Гречневый хлеб – 400 граммов
- Страчателла итальянская – 125 граммов
- Сливки – 40 грамов
- Копченая утка – 30 граммов
- Оливковое масло – 1 столовая ложка
- Трюфельное масло – ½ столовой ложки
- Цветочный мед – 1 чайная ложка
- Сок половины лимона
* все ингредиенты для смореброда можно приобрести в супермаркете
Приготовление смореброда с уткой:
Соус: совмести мед с соком лимона и смешиваем их венчиком, добавь трюфельное и оливковое масло.
Собираем блюдо:
- Дели хлеб на 2 кусочка, обжарь их на подсолнечном масле до румяности;
- Выложи страчателлу (можно приготовить самостоятельно: сыр Моцарелла порвать мелко и соединить со сливками, оставить в холодильнике на сутки) на хлеб;
- Сверху выкладываем слайсы утки и поливаем все это соусом.
К смореброду рекомендуем подать коктейль 20th Century / Фото Nemiroff
Подавать смореброды с уткой рекомендуем с алкогольным коктейлем 20th Century. Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая отметила, что в этом фудпейринге с уткой есть много уникальных и не слишком распространенных сочетаний. Она решила взять одно из них: несладкий какао со специями и жгучестью рецептуры XVI века Nemiroff De Luxe Honey Pepper, аперитив Lillet и свежесть лимонной цедры идеально гармонируют.
Приготовление коктейля Nemiroff 20th Century Twist
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 миллилитров
- Сок лимона – 20 миллилитров
- Какао-ликер – 20 миллилитров
- Lillet – 20 миллилитров
Приготовление Nemiroff 20th Century Twist:
- Налей в шейкер со льдом водку Nemiroff Honey Pepper.
- Добавь к ней лимонный сок, какао-ликер, а также Lillet.
- Активно взбей все это в шейкере в течение 15 – 20 секунд.
- Процеди полученную смесь в бокал для мартини.
- Укрась напиток полоской лимонной цедры.
Присоединись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff / Фото Nemiroff
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Наслаждайся Nemiroff 20th Century Twist и сморебродом с уткой в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, приобщившись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff.
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