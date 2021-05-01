Після різкого та швидкого пробудження часто виникає запаморочення. Це відчуття є фізіологічним, а називають його "інерцією сну". Вона полягає у сповільненні сенсорної здібності, яке відбувається відразу після пробудження.

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Інерція сну може тривати до 4 годин, хоча потенційно її можна прибрати за допомогою відчиненого вікна, чашечки ароматної кави або прийому ранкового душу. Але є й інший спосіб, який дозволить перестати ненавидіти будильники, а також подарує відчуття бадьорості.

Усього одна зміна подарує бадьорість

Виявилося, що звуки будильника, які сприймаються як "мелодійні", незалежно від статі, значно знижують інерцію сну. Під мелодійними звуками учені мають на увазі легкі наспівування. Наприклад, "Borderline" Мадонни або "Happy" Фаррела Вільямса.

Щоб довести своє твердження, учені провели спостереження. Вони використовували додаток, розроблений спеціально. За його допомогою учасники могли прокидатися у своєму ліжку – з різними мелодіями на смартфонах – і негайно виконували ігрову дію. Це потрібно було, щоб оцінити їхню пильність.



Звичний будильник рекомендують замінити на мелодійні сигнали / Фото Unsplash

Учасники, розбуджені мелодійними звуками, давали швидші та точніші відповіді у порівнянні з контрольною групою. Остання використовувала класичні акустичні сигнали будильника.

Чому так відбувається? Учені показали, що музика активує певні області мозку, які контролюють увагу. Щоправда, точні механізми цього ефекту все ще вивчаються.

Тож ти можеш спробувати встановити нову мелодію на свій будильник, щоб перевірити її вплив на себе. Цілком імовірно, що саме цей трюк дозволить тобі почуватися бадьорим кожного ранку.

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